Dicas de jogadores profissionais para jogar no seu melhor

(Pocket-lint) - O jogo é um grande negócio. Estima-se que os jogos móveis valeram aproximadamente $93,2 bilhões (£73,7 bilhões) somente em 2021, os jogos em console $50,4 bilhões, enquanto que os jogos em PC teriam rendido cerca de $36,7 bilhões no último ano.

Isso é US$ 180,3 bilhões somente em 2021. E está aumentando. Não é mais uma busca de nicho desfrutada por rapazes adolescentes em seus quartos - não importa o que alguns gostariam que você acreditasse. É a indústria de entretenimento mais lucrativa do mundo e suas tendências chegam a quase todos. Mesmo aqueles que afirmam não estar interessados em jogos podem se interessar por um lugar de Candy Crush em seus smartphones, ou Wordle em um computador de trabalho.

Estamos agora também em uma era em que a proeza do jogador não está mais confinada a uma mesa de pontuação alta em uma máquina de arcade em uma loja de kebab. Eles não só podem se gabar online para amigos e inimigos em escaramuças multiplayer, mas também há a oportunidade de usar suas habilidades em um palco profissional no mundo dos eSports.

Equipes profissionais para jogos como CS:GO, Valorant e Fortnite estão começando a se tornar nomes familiares após anos de crescimento para o esporte, enquanto equipes profissionais de futebol até formaram seus próprios esquadrões eSports para assumir o melhor na FIFA. Também há muito dinheiro a ser ganho nos níveis profissionais.

Entretanto, à medida que as apostas aumentam, a pressão também aumenta. E é aí que entram pessoas como Edgar Chekera. Como chefe de desempenho no Guild Esports, ele cuida do bem-estar psicológico dos jogadores profissionais, treinando-os para lidar com o estresse dos jogos competitivos.

Falamos com ele para o Pocket-lint Podcast e ele teve a gentileza de nos dar algumas dicas sobre o que um jogador pode fazer fora do treinamento em um jogo em si, a fim de melhorar suas chances de sucesso - seja profissionalmente ou simplesmente em casa quando jogando em um console. Esperamos que isto também o ajude se você levar seu jogo a sério.

"Burnout é um grande problema com o eSports porque você pode jogar por horas a fio", nos disse Chekera. "Portanto, é importante introduzir estratégias de autocuidado".

"Faça com que as pessoas entendam o que é que elas gostam de fazer fora de apenas jogar um jogo. Isso normalmente é feito também dentro dos esportes tradicionais, como fazer com que alguém entenda que você não é apenas um atleta - também há coisas fora do jogo que você faz bem, e que você gosta".

"Eu também procuro ajudar os jogadores a entender [perguntas como] 'quem é você?', 'o que você valoriza?', 'o que importa para você?". Pode ser família, pode ser amigos, pode estar fazendo arte, pode estar sendo bastante criativo".

Embora o estigma do eSports seja o de ser uma busca não saudável, jogar no seu melhor exige o oposto, de fato.

"Eu digo aos jogadores para se perguntarem, 'quanto sono você sente que precisa?', e para olharem para a nutrição", explicou ele. "A nutrição vai ser importante". Se você come mal, vai se sentir facilmente queimado, seus recursos mentais vão ser obliterados".

"[Também é importante] introduzir práticas de condicionamento de força, mesmo que seja só andar um pouco por aí, fazendo os pulmões bombearem".

"Acho que qualquer pessoa que entre em qualquer forma de ambiente de alta pressão precisa aprender a ser um pouco mais consciente de si mesmo", acrescentou Chekera. "[Para isso] eu realmente insisto no uso de reflexões".

"Uma prática de reflexão estruturada poderia ser apenas perguntas simples e um passo": "o que correu bem, hoje?", "o que não correu tão bem?", e depois fazer um plano de ação.

"Acho que essa última parte é normalmente a mais difícil de ser feita pelas pessoas, porque é como uma habilidade. Estamos acostumados a que nos digam o que fazer e a passar pelas moções. Mas, refletir nos dá as rédeas um pouco mais onde você pensa introspectivamente, como, 'Certo, é nisto que eu preciso trabalhar potencialmente'. E, especificamente, estas são as estratégias que eu posso usar".

"Acho que a última dica é estar um pouco mais atento, estar presente no momento". Ninguém está forçando você a fazer isto, você está fazendo isto porque você gosta.

"Apenas abrace realmente aquele momento em que você está porque, embora seja uma situação pressionada, é um pouco de privilégio". Apenas tente aproveitá-lo o máximo possível".

Você pode ouvir toda a conversa com Edgar Chekera de Guild Esports no episódio 156 do Pocket-lint Podcast disponível agora.

Escrito por Rik Henderson.