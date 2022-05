Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A saga Witcher tornou-se um fenômeno transcultural, com a adaptação dos livros originais para a TV da Netflix apenas aumentando o interesse na série de jogos da CD Projekt Red sobre Geralt of Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt saiu em 2015 e, com algumas excelentes expansões à parte, é o último jogo completo da série The Witcher, mas agora sabemos que outro está chegando. Descubra todos os detalhes chave, aqui mesmo.

O CD Projekt Red anunciou que o próximo jogo Witcher estava em andamento em março de 2022, confirmando os rumores de que, de fato, ele estaria voltando ao mundo escuro da fantasia depois de seu extenso trabalho com ficção científica na forma do Cyberpunk 2077.

No entanto, este anúncio é claramente muito cedo - é óbvio, pela linguagem, que o jogo ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, e o desenvolvedor simplesmente queria que as pessoas soubessem no que estava embarcando, em vez de dar quaisquer detalhes realmente concretos.

No entanto, o anúncio tem alguns detalhes chave, incluindo o fato de que o jogo será construído sobre o Unreal Engine 5 da Epic, em vez do motor do próprio CD Projekt, como a maioria de seus jogos historicamente. Esta é uma grande mudança, mas pode ser uma reação cansativa às enormes questões técnicas que afligiram o Cyberpunk em seu lançamento.

Entretanto, não há uma linha do tempo em uma data de lançamento ou mesmo uma janela - o jogo ainda está muito distante, embora tenha terminado a fase de conceito e passado para a pré-produção em maio de 2022, de acordo com seus desenvolvedores.

Q1 2022 - atualização financeira de Piotr Nielubowicz, CD PROJEKT's CFOhttps://t.co/dKIChe4Wbo-- CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 26 de maio de 2022

Isto ainda significa que estamos realisticamente a pelo menos dois ou três anos de qualquer tipo de janela de liberação, no entanto, não confie em jogar The Witcher 4 a qualquer momento antes do final de 2024.

É claro que estamos chamando o jogo de "The Witcher 4" no momento, já que é o quarto jogo principal da série, mas na verdade não sabemos como o jogo será chamado. Após o primeiro jogo, cada título Witcher tinha um subtítulo (Assassin of Kings e The Wild Hunt, respectivamente), então poderíamos entrar para uma entrada numerada com um novo subtítulo.

Da mesma forma, os anúncios estão deixando muito em aberto a possibilidade de não estarmos recebendo uma seqüência completa, mas sim uma continuação espiritual, com novos personagens e talvez locais. Está tudo no ar, mas por enquanto não temos idéia de como o jogo será chamado.

De acordo com essa especulação sobre o título do jogo, sua história poderia ir em inúmeras direções. Embora os jogos tenham basicamente coberto grande parte das viagens de Geralt e Ciri, especialmente em The Witcher 3, ainda há muito material dos livros que poderia ser usado.

Por um lado, Geralt é um cara de vida longa, então poderia facilmente acomodar histórias em forma de flashback, com uma perspectiva mais jovem, enquanto as aventuras de Ciri através de realidades diferentes também oferecem muitas opções.

A imagem teaser é de um tipo diferente de medalhão de Feiticeiro, porém, seja um gato ou um lince de algum tipo, então há muitas sugestões de que poderíamos encontrar um novo protagonista de uma escola de Feiticeiro diferente, doravante desconhecida.

Isso seria intrigante, enquanto a quantidade de neve na imagem teaser também sugere que poderíamos estar por um tempo mais invernal quando o jogo vier à tona.

Há alguns elementos dos sistemas reais do jogo que podemos estar bastante confiantes - supomos que o combate de RPG hack-and-slash retornará, esperançosamente com um sistema de combate ainda mais suave e mais ágil.

Se você estiver jogando como Feiticeiro, então os sinais mágicos o deixarão novamente passar o poder dos adversários, enquanto esperamos também que o jogo seja outro título mundial aberto. A mudança para um mundo aberto completo foi reveladora para The Witcher 3, afinal de contas.

Graficamente, o jogo é quase garantido para rodar apenas em hardware atual, ou seja, o PS5, Xbox Series X/S e PC, para que pudéssemos estar dentro para um jogo visualmente impressionante. Se o desempenho do Cyberpunk agora que sua versão de próxima geração está fora pode ser um guia, as coisas poderiam ficar realmente lindas.

