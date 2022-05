Ted Lasso poderia ser um personagem jogável em MultiVersus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A resposta da Warner Bros ao Super Smash Bros, MultiVersus, já tem uma mistura eclética de personagens na lista, mas parece que há mais a caminho.

O usuário Reddit que originalmente vazou o jogo. u/hugeleakeractualmente, sugeriu que ainda há um punhado de acréscimos surpresa a serem feitos.

O mais surpreendente pode ser Ted Lasso, o personagem titular de um de nossos programas de TV favoritos da Apple.

Outras inclusões incomuns são o jogador de basquete da NBA Lebron James, The Hound e Daenerys do Game of Thrones, e o Godzilla do, bem, Godzilla.

O post observa que, embora a mineração de dados sugira que estes personagens estejam na sua maioria acabados, é improvável que eles estejam no jogo desde o primeiro dia.

O leaker diz: "Definir lançamento é difícil de qualquer forma, a maioria da equipe não está pensando no jogo nesse sentido". Sempre se pretendeu que fosse um título de serviço ao vivo. Por algumas definições, este teste Alfa foi o lançamento".

O posto Reddit também observa que Mad Max e Harry Potter, cuja inclusão foi vazada anteriormente, foram colocados em espera, possivelmente devido a uma questão relacionada à propriedade intelectual.

O informante também dá a entender que ele tem mais informações para deixar cair, por isso vamos manter um ouvido de fora para o que está por vir.

O MultiVersus será lançado gratuitamente e o beta aberto será lançado no PC, Playstation e Xbox a partir de julho de 2022.

Escrito por Luke Baker.