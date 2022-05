Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - 505 Games é a editora por trás de clássicos cult como Control e a versão para PC de Death Stranding, e em breve sediará seu primeiro evento de exibição online para detalhar alguns dos novos jogos que espera atingir status semelhante.

O 505 Games Showcase para a primavera de 2022 acontecerá na terça-feira 17 de maio e contará com conteúdo nunca antes visto, novas revelações e entrevistas com desenvolvedores.

Veja aqui como assistir e o que esperar.

O primeiro evento do 505 Games Showcase começará às 15h00 CEST do dia 17 de maio de 2022. Aqui os horários para as diferentes regiões:

Principais jogos do Nintendo Switch 2022: os melhores títulos do Switch que todo jogador deve possuir Por Max Freeman-Mills · 13 Maio 2022

Costa Oeste dos EUA: 06:00 PDT

Costa Leste dos EUA: 09:00 EDT

UK: 14:00 BST

Europa Central: 15:00 CEST

Você pode assistir o evento inteiro ao vivo através do vídeo no topo desta página.

Alternativamente, ele estará disponível no canal 505 Games do YouTube.

O espetáculo durará cerca de uma hora e será apresentado pela ex-apresentadora da MTV Patrice Bouédibéla.

Ele apresentará os próximos jogos a serem lançados este ano pela editora, incluindo uma "novíssima revelação de um desenvolvedor de culto".

Haverá também novos conteúdos sobre os próximos jogos, entrevistas com desenvolvedores e muito mais.

"O 505 continua a crescer, é importante que continuemos a gritar sobre os desenvolvedores incríveis com os quais temos orgulho de trabalhar, e os jogos brilhantes que eles fazem", disse o presidente da 505 Games, Neil Ralley.

"Seria uma honra para nós que as pessoas se sintonizassem e vissem o que temos reservado para elas".

Escrito por Rik Henderson.