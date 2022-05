Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você pensa em um PC de jogo, especialmente se for um pré-construído, há uma boa chance de imaginar uma grande torre de um computador, do tipo que ocuparia uma enorme fatia de espaço, seja em cima de uma mesa ou embaixo dela.

Embora esses tipos de construções sejam populares por seu layout simples, e possam abrigar muitos componentes, eles não são a única maneira. Poucos PCs demonstram isso mais perfeitamente do que o One i300 do Corsair, um PC de jogo que redefine a quantidade de espaço de alta qualidade gráfica exigida por você. Eis porque você deve pensar em obter esta obra-prima pré-construída em vez de construir seu próprio quebra-cabeças de um computador.

squirrel_widget_6767725

A manchete principal sobre o One i300 é bastante óbvia - é notavelmente pequeno, ainda uma torre em termos de orientação, mas que ocupará drasticamente menos espaço acima ou abaixo de sua área de trabalho, deixando você livre para se movimentar em torno de sua decoração ou a si mesmo sem concessões.

Isto o coloca na mesma categoria que um console doméstico como o Xbox Series X, em vez de um PC de jogos completo, algo que permanece notável toda vez que você vê um. Ele simplesmente não deve ser capaz de se enfiar nas especificações que ele gerencia! No entanto, o mais importante é que ele vem totalmente montado. Construir seu próprio PC compacto pode ser um grande desafio, então é ótimo contar com os especialistas da Corsair para fazê-lo por você.

O tamanho é uma coisa, mas também achamos que o One i300 parece realmente ótimo - ele tem alguma iluminação RGB bem-vinda no exterior que você pode personalizar com o software iCue da Corsair, líder da indústria, para ser tão alto ou tão sutil quanto você quiser, deixando tudo por sua conta.

Um acabamento mate significa que ele pode facilmente se misturar ao fundo, enquanto o design significa que os componentes podem ter o melhor desempenho mesmo em uma área menor, algo que muitos construtores de PCs teriam dificuldades para realizar em suas próprias construções domésticas.

É claro que existem PCs compactos fora do One i300 - são as especificações que ele traz para o fator forma que são realmente impressionantes. Você recebe um Nvidia RTX 3080 Ti refrigerado a líquido, o tipo de placa gráfica sobre a qual a maioria dos construtores de PCs se baba, perfeitamente alinhado por dentro. Isto significa que você estará desfrutando das últimas novidades em potência gráfica, incluindo o importantíssimo fotorealismo da iluminação rastreada por raios.

Seu processador é um Intel Core i9-12900K, que também é uma besta total, e com um SSD NVMe para seu armazenamento de dados, os tempos de carregamento são minimizados e você passará o máximo de tempo possível realmente jogando, em vez de esperar que as barras de progresso sejam preenchidas e que os níveis sejam carregados.

Em um caso mini-ITX como este, você pode se preocupar que as térmicas possam ser um problema, mas Corsair tem feito um trabalho excelente para garantir que o One i300 não apenas evite estes problemas, ele se sai extremamente bem com a entrada de ar. O case tem aberturas inteligentes embutidas para sugar ar frio através de seus componentes, enquanto o número de ventiladores que estão no case é realmente impressionante.

É este tipo de atenção aos detalhes que pode ser difícil de administrar se você mesmo construir o PC, especialmente em um estojo tão compacto, e pensamos que tudo se junta para fazer do Corsair One i300 uma bela opção de queda de mandíbulas se você quiser um PC mais compacto para jogos. Confira na loja virtual do Corsair para saber ainda mais sobre ele, e para encomendar um você mesmo.