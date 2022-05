Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora ainda exista um lugar para um bom fone de ouvido com fio, pode ser difícil resistir à liberdade que um fone de ouvido sem fio oferece. Combine isso com a resposta de freqüência de grau de jogo para reduzir a latência e menos fios em sua instalação e é fácil ver porque o wireless é tão popular entre os jogadores. Felizmente, o HyperX tem uma ampla gama de opções de topo a considerar se você estiver procurando usar sem fio com seu próximo fone de ouvido.

A marca registrada de seus dispositivos é a qualidade, mas você não precisa se preocupar se tiver um orçamento específico que precisa cumprir enquanto procura por seu próximo fone de ouvido para jogos. Ele tem opções incríveis em uma ampla gama de orçamentos, todos excelentes a seu preço. Continue lendo para saber sobre algumas de suas escolhas mais impressionantes.

O mais novo garoto do bloco é o Cloud Alpha Wireless, que HyperX estreou no CES 2022, e que toma seu lugar no topo de sua linha de excelentes fones de ouvido. Há uma série de passos em frente escondidos em seu design, incluindo um sistema de duas câmaras para seus drivers para um som mais preciso, e a inclusão do áudio DTS.

É o primeiro fone de ouvido para jogos sem fio com até 300 horas de duração da bateria em uma única carga, um número tão grande que podemos imaginar esquecendo como é carregá-lo antes mesmo de precisarmos ligá-lo novamente. Junto com esse benefício francamente ultrajante, você também obtém o conforto de marca registrada em que a HyperX é especializada, esta é realmente uma escolha de luxo para qualquer um que queira obter um novo fone de ouvido para jogos.

Os distintos braços vermelhos novamente marcam o fone de ouvido mais icônico da HyperX, o soberbo Cloud II Wireless, que pega o excelente modelo do fone de ouvido original e o melhora de algumas formas sutis. Seus drivers de 53mm estão entre os melhores da indústria, cuidadosamente sintonizados para lhe dar um som perfeitamente equilibrado e delicado que ainda embalam um grande som.

Soa simplesmente incrível, para colocá-lo em termos simples, enquanto o microfone que cancela o ruído que ele possui é também extremamente útil para bate-papo e gravação de festas. Ele funciona tão bem com PC ou PlayStation e com até 30 horas de duração da bateria, você também não terá que carregá-lo durante a noite.

Você normalmente não esperaria obter o jogo sem fio de um fone de ouvido confiável a este preço, mas o HyperX conseguiu o improvável na forma de um fone de ouvido com som surround 7.1 seriamente acessível. Você pode usá-lo em qualquer PC ou PS4/PS5, embora o som surround completo funcione melhor em um PC.

Como convém ao nome Cloud, ele também é super leve, tornando-o um sonho para usar em longas sessões - testamos inúmeros fones de ouvido, e você ficaria surpreso de quantos começam a se irritar após uma hora ou duas. O microfone pode girar para fora do caminho quando você não estiver usando-o, e uma bateria sólida com duração de até 17 horas o manterá jogando por muito tempo.

Aumentando um pouco em termos de orçamento, este fone de ouvido leve é outra maneira brilhante de obter uma experiência sem fio na PlayStation ou PC sem ter que quebrar o banco. Parece bastante semelhante ao fone de ouvido acima, mas tem algumas atualizações reveladoras, incluindo componentes mais duráveis.

Você obtém o mesmo som excelente dos excelentes drivers de 40mm do HyperX, e os controles de áudio embarcados facilitam o ajuste de seu volume sem ter que mexer enquanto pausa seu jogo. O adorável design totalmente branco é perfeitamente emparelhado com a PlayStation 5, também.

O design para o Cloud Core Wireless DTS é um pouco diferente, mas segue o modelo dos headsets Cloud mais premium da HyperX, como você verá abaixo, e é um design que funciona sem falhas, fazendo com que alguns dos headsets mais confortáveis e leves do mercado sejam os mais leves.

Este modelo apresenta tecnologia inovadora DTS para criar um som 3D que é verdadeiramente imersivo à medida que você se movimenta em seus jogos. Isto é igualmente útil quer você esteja procurando obter uma vantagem com áudio de localização em multiplayer, ou apenas para estar verdadeiramente imerso no mundo de uma obra-prima de um único jogador.