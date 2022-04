A data do jogo de mão finalmente começa a ser enviada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo dos jogos às vezes pode parecer dominado por apenas três grandes nomes, pelo menos até os consoles - Nintendo, PlayStation e Xbox. Isso é em grande parte verdade, mas projetos menores como o Playdate show, ainda há espaço para alguma improvisação.

O pequeno console portátil peculiar, com uma tela preta e branca e mecanismo de manivela único como parte de seu esquema de controle, foi anunciado há alguns anos e inicialmente deveria ser enviado aos usuários no final de 2021.

Isso foi adiado devido a problemas na cadeia de fornecimento (um problema familiar para pessoas como Sony e Microsoft também), mas agora a data de início do jogo está finalmente sendo enviada aos clientes em ondas, como se tornou comum para tecnologias difíceis de obter, como o Steam Deck.

O portátil amarelo brilhante oferece algo ainda mais único do que o PC portátil para jogos da Valve, com um conjunto de jogos engraçado e de campo esquerdo em oferta, e provou ser um sucesso com pessoas que querem algo um pouco mais único de seus jogos.

Mas isso tem um lado negativo - se você decidir encomendar uma data de jogo agora, você não colocará suas mãos no dispositivo até 2023, com base nas estimativas de seu próprio fabricante.

Escrito por Max Freeman-Mills.