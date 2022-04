Summer Game Fest preencherá a lacuna deixada pela E3 este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O show anual de videogames da E3 pode estar ausente este ano, mesmo sem presença digital, mas os organizadores do Summer Game Fest confirmaram que ainda teremos muitos anúncios de jogos para saborear em junho.

O Summer Game Fest , nos últimos dois anos, decorreu paralelamente à E3 . O evento apenas virtual dura vários dias (até semanas) e começa com um show inicial apresentado por Geoff Keighley, do The Game Awards .

ICYMI: #SummerGameFest retorna em junho para seu terceiro ano de notícias, anúncios e eventos digitais de videogames dos principais criadores de jogos do mundo. pic.twitter.com/q2Kk3tMuwZ — Summer Game Fest - junho de 2022 (@summergamefest) 2 de abril de 2022

Editores e desenvolvedores aliados hospedam suas próprias transmissões ao vivo durante o período, tudo sob a bandeira do Summer Game Fest.

Xbox , Ubisoft e Square Enix estavam entre os que no ano passado realizaram suas próprias vitrines, por exemplo. O Steam também tradicionalmente hospeda seu evento Next Fest como parte das festividades.

Muitos jogos são lançados durante o show inicial principal e as transmissões ao vivo subsequentes. Esperamos mais este ano, considerando que não haverá E3.

As empresas que se inscreveram para fazer parte do Summer Game Fest deste ano incluem 2K Games, Activision, EA, Netflix, Warner, Ubisoft, PlayStation e Xbox. Mais parceiros serão adicionados nas próximas semanas.

Ainda não temos datas exatas para o evento, mas elas serão anunciadas em breve. Você pode se inscrever para mais anúncios do organizador no site oficial aqui .

Escrito por Rik Henderson.