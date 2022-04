Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série de jogos de aventura Monkey Island está de volta com o adequadamente chamado Return to Monkey Island chegando ainda este ano.

O roteirista/diretor do original de 1990 The Secret of Monkey Island, Ron Gilbert, está mais uma vez no comando com o colaborador de longa data Dave Grossman. Podemos esperar um passeio muito engraçado mais uma vez, com certeza.

A voz de Guybrush Threepwood também será fornecida mais uma vez por Dominic Armato.

Pouco mais se sabe sobre o jogo no momento, exceto por um trailer que você pode ver acima. O jogo será publicado pela Lucasfilm Games e pela Devolver Digital.

Com exceção de algumas remasterizações (de The Secret e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge), a última parcela foi Tales of Monkey Island, produzida pela Telltale Games há cerca de 13 anos.

Esse passeio foi no formato episódico típico da Telltale, no qual novos capítulos foram lançados em intervalos regulares. No entanto, é provável que Return seja revertido para uma versão completa do jogo.

Talvez isso também veja uma paixão renovada por um filme de Monkey Island, que estava nos cartões da Amblin Entertainment de Steven Spielberg no início dos anos 2000, mas nada aconteceu. Também poderíamos imaginá-lo se tornando uma série de sucesso da Netflix.

Enquanto isso, Return to Monkey Island aparecerá em algum momento de 2022. Os anúncios da plataforma ainda estão por vir.

Escrito por Rik Henderson.