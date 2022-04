Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A E3 2022 foi cancelada.

A Entertainment Software Association, que organiza a E3, disse que o evento comercial retornará no próximo ano "com uma vitrine revigorada que celebra novos e emocionantes videogames e inovações da indústria".

A ESA anunciou anteriormente que a E3 não seria realizada pessoalmente em 2022 devido à pandemia do COVID-19, mas agora está confirmando que nem haverá uma vitrine digital da E3 este ano. “Em vez disso, vamos dedicar toda a nossa energia e recursos para entregar uma experiência E3 física e digital revitalizada no próximo verão”, explicou a ESA em seu comunicado . “Seja desfrutado no salão ou em seus dispositivos favoritos, a vitrine de 2023 reunirá a comunidade, a mídia e a indústria em um formato totalmente novo e uma experiência interativa”.

A E3 é geralmente uma exposição de três dias para jogos, com algumas das maiores editoras e fabricantes de consoles do mundo mostrando os títulos que serão lançados no final daquele ano e além. É considerada uma das maiores exposições relacionadas a jogos . Geralmente acontece pessoalmente em junho no Centro de Convenções de Los Angeles. Começou lá em 1995 e foi realizado anualmente até 2020 - quando foi cancelado pela primeira vez. Em 2021, foi realizado inteiramente online.

O Pocket-lint participou do show várias vezes, trazendo a você experiências práticas dos últimos jogos e notícias de última hora.

Quanto à E3 2023, atualmente, espera-se que seja um evento online e presencial.

Escrito por Maggie Tillman.