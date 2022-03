Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A SteelSeries lançou um controlador de jogos Bluetooth LE para Android e Chromebook que oferece até 90 horas de jogos móveis contínuos.

O SteelSeries Stratus+ é o mais recente em sua linha de controladores sem fio e também pode ser usado com o Windows quando conectado por meio de um cabo USB.

No entanto, ele foi projetado principalmente para uso em jogos para dispositivos móveis Android, graças a um suporte de telefone destacável e com Chromebooks.

A bateria de íons de lítio é capaz de durar até 90 horas com uma única carga, enquanto o carregamento rápido pode fornecer 12 horas de tempo de reprodução após apenas 15 minutos.

Inclui thumbsticks analógicos ALPS e gatilhos de precisão "Hall Effect" com sensores magnéticos para a "sensação certa".

A conectividade Bluetooth LE reduz a latência ao mínimo e o controlador está entre os recomendados pela Nvidia para sua plataforma de jogos em nuvem GeForce Now . O controle provavelmente funcionará igualmente bem com serviços rivais, como Xbox Cloud Gaming e Google Stadia .

O SteelSeries Stratus+ está disponível para compra agora por $ 59,99 nos EUA, € 69,99 na Europa Central e £ 54,99 no Reino Unido.

Ele vem com um cabo USB A para USB C (para carregamento e conexão com fio a um PC) e o suporte para celular de perfil fino.

Escrito por Rik Henderson.