The Witcher 4 anunciado, será feito com o Unreal Engine 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CD Projekt Red anunciou uma nova parcela da série de jogos The Witcher.

Embora o nome ainda não tenha sido confirmado, The Witcher 4 será feito usando o Unreal Engine 5 da Epic Games.

Ele está mudando de sua própria tecnologia REDengine , usada nos jogos do estúdio desde The Witcher 2.

Ao mudar para o Unreal Engine 5, o CD Projekt Red poderá usar alguns dos recursos extras mostrados em The Matrix Awakens e outras demos recentes da Epic Games.

A empresa ainda não compartilhou outros detalhes sobre The Witcher 4.

“É vital para a CD Projekt Red ter a direção técnica do nosso próximo jogo decidida desde a primeira fase possível, pois no passado, gastamos muitos recursos e energia para evoluir e adaptar o REDengine a cada lançamento subsequente do jogo”, disse o CTO do estúdio, Paweł Zawodny.

"Esta cooperação é tão empolgante, porque vai elevar a previsibilidade e eficiência do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que nos concede acesso a ferramentas de desenvolvimento de jogos de ponta. Mal posso esperar pelos ótimos jogos que vamos criar usando o Unreal Engine 5."

REDegne ainda será usado para a próxima expansão Cyberpunk 2077.

Escrito por Rik Henderson.