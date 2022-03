Atualização do Elden Ring ajusta o equilíbrio, adiciona marcadores de NPC e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A última atualização de Elden Ring foi lançada, e é mais robusta do que muitos jogadores esperavam, não apenas ajustando alguns elementos de balanceamento de armas, mas também adicionando novas fases às missões e um enorme recurso de mapa.

A maior mudança é a qualidade de vida, adicionando um pequeno marcador ao seu mapa para que você saiba onde estão os NPCs que você conheceu, para que você não precise marcá-los manualmente para acompanhar as coisas. Isso será extremamente útil para aqueles que tentam rastrear onde estão suas missões.

Entramos para conferir, e funciona perfeitamente (embora torne obsoletas algumas de nossas diligentes marcação de mapas, infelizmente).

Há também uma linha de missões totalmente nova com um novo NPC, Jar-Bairn, que parece divertido, enquanto novas fases foram adicionadas às missões dos NPCs existentes Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gatekeeper Gostoc. Alguns desses personagens pareciam estar soltos, então parece que eles sempre tiveram mais fases em mente.

O jogo também oferecerá personagens NPC convocáveis em uma ampla variedade de arenas, uma mudança bem-vinda para aqueles que não se interessam muito por convocações online reais, e há algumas novas músicas para o ambiente noturno.

Uma série de correções de bugs também chegaram, e uma carga de armas e balanceamento de energia também. Isso inclui um nerf para o muito amado Mimic Tear Ash, que era nossa ferramenta pessoal de escolha para lutas contra chefes, mas agora será menos poderoso.

Deve ser mais fácil encontrar Smithing Stones para atualizações de armas no início do jogo, o que também é uma mudança muito bem-vinda, e um monte de feitiços se tornaram mais baratos para serem lançados.

Para as notas completas do patch, confira o post da Bandai Namco aqui , e certifique-se de baixar o patch para a versão 1.03 para continuar jogando com os muitos recursos online do Elden Ring ativados.

Escrito por Max Freeman-Mills.