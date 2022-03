Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rússia supostamente avançou com planos para legalizar efetivamente a pirataria de videogames e software.

Ele disse às empresas russas que elas não precisam mais pagar ou respeitar as propriedades intelectuais das empresas ocidentais que apoiam as sanções abrangentes.

PlayStation , Xbox , Apple e Adobe estão entre as muitas empresas e editoras que retiraram seus produtos da venda na Rússia, após a invasão devastadora e não provocada da Ucrânia.

Para combater essas sanções, o governo russo teria introduzido novas leis que permitem o uso de "inovações de países hostis" sem ter que pagar o detentor da patente original.

Conforme relatado pelo City AM (que cita o jornal estatal Rossiyskaya Gazeta), o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia havia dito à mídia que essas propostas estavam sendo consideradas: "A possibilidade de suspender as restrições ao uso de propriedade intelectual contida em certos bens, o o fornecimento para a Rússia é limitado, está sendo considerado”, disse.

“Isso suavizará o impacto no mercado de quebras nas cadeias de suprimentos, bem como a escassez de bens e serviços que surgiram devido a novas sanções dos países ocidentais”.

De acordo com o site financeiro, os ministros do país estão até considerando desbloquear sites de torrent para permitir que os russos assistam a blockbusters piratas de Hollywood.

Escrito por Rik Henderson.