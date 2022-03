Versões de última geração chegando para Resident Evil 2, 3 e 7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs da recente onda de lançamentos de Resident Evil receberão mais boas notícias, pois foi confirmado que todos os Resident Evil 2, 3 e 7 estão recebendo versões de última geração ainda este ano.

As novas versões do jogo estarão disponíveis de forma independente, pelo que parece, mas também serão oferecidas para quem possui os jogos de última geração existentes, sem nenhum custo extra.

Resident Evil 2, 3 e 7 estão chegando ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S com melhorias visuais ainda este ano!



Aqueles que atualmente possuem esses jogos no PlayStation 4 e Xbox One serão elegíveis para uma atualização digital sem custo adicional. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i