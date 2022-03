Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bungie, após sua recente aquisição pela Sony , publicou uma página de ajuda que afirma que Destiny 2 não é suportado no Steam Deck da Valve .

Não apenas não é suportado, mas a Bungie ameaça banir os jogadores que tentarem executar o jogo de qualquer maneira.

A página tem uma seção "Steam Deck and Destiny 2" que diz:

"Destiny 2 não é suportado para jogar no Steam Deck ou em qualquer sistema que utilize o Proton do Steam Play, a menos que o Windows esteja instalado e funcionando. Os jogadores que tentarem iniciar Destiny 2 no Steam Deck através do SteamOS ou Proton não poderão entrar no jogo e serão devolvidos à sua biblioteca de jogos após um curto período de tempo.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Os jogadores que tentarem contornar a incompatibilidade de Destiny 2 serão banidos do jogo."

Os jogadores de Keen Destiny 2 aguardam notícias sobre a compatibilidade do jogo e é seguro dizer que ficarão desapontados.

Especialmente desde que Destiny 2 já foi portado para a plataforma Stadia baseada em Linux, a falta de vontade de trabalhar com a plataforma da Valve é uma surpresa.

A Bungie não é a única desenvolvedora a desviar o tão falado portátil, no entanto, o Fortnite da Epic Game também não receberá uma atualização para o Steam Deck.

No entanto, tudo isso se deve à plataforma SteamOS, os consertadores dispostos sempre podem instalar o Windows em sua máquina e desfrutar da compatibilidade com os jogos mencionados acima. Quão bem o Windows será executado no Steam Deck é outra questão.

Escrito por Luke Baker.