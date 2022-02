Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de anos de espera, grandes períodos de tempo sem notícias sobre o jogo e, em seguida, alguns meses frenéticos de revelações de jogabilidade e testes de rede, Elden Ring finalmente foi lançado e foi recebido com o tipo de aclamação da crítica que a maioria dos desenvolvedores só sonho.

Como todos os outros lançamentos modernos da FromSoftware, porém, Elden Ring também é difícil . É um jogo que muitas vezes não lhe diz coisas que parecem inteiramente integrais à mecânica do jogo mais tarde e, embora segure suas mãos mais do que alguns da série Souls, você ainda pode precisar de ajuda. Aqui, então, estão algumas dicas rápidas para ajudá-lo a começar com o jogo.

A maneira como o nivelamento e a experiência funcionam em Elden Ring significa que você pode construir um personagem de acordo com suas próprias especificações ao longo do tempo, mesmo que acabe percebendo que sua escolha inicial o colocou no pé errado.

É ótimo saber disso, porque significa que você não precisa gastar vinte minutos deliberando sobre qual escolher quando o jogo começar - escolha um que pareça divertido e veja como você se sai! Se você quer uma construção focada no corpo a corpo, as classes blindadas são boas opções, enquanto aquelas com alta Mente e Fé são ideais para conjuração mágica.

A única coisa a evitar, porém, é o Miserável; é destinado a jogadores que querem se desafiar ou se punir, e não há vantagem em escolhê-lo - então, não!

Elden Ring abre com algumas áreas curtas para você atravessar, incluindo o chefe pré-requisito para matá-lo instantaneamente. Depois desse ponto, você aprenderá o básico do combate contra alguns inimigos fracos, e recomendamos ir devagar aqui.

Em vez de varrer com matanças desajeitadas, mas rápidas, reserve um tempo para aprender a bloquear corretamente e experimentar os tempos desses bloqueios e esquivas - você agradecerá a si mesmo pouco tempo depois, quando os inimigos começarem a socar muito, muito mais.

Depois de atingir o mundo superior de Limgrave no início do jogo, você começará a encontrar inimigos enquanto se move, e há um deles patrulhando o portão em um cavalo enorme. Ele está lá quase explicitamente para lhe ensinar uma lição - ou seja, você não pode derrubar muitos inimigos agora, então tente contornar.

É uma tática que permanecerá útil durante praticamente todo o jogo; portanto, se você vir um inimigo enorme e achar que provavelmente o esmagará, o jogo pode recompensá-lo por ficar fora da luta até que esteja melhor equipado para enfrentá-lo. em.

Ao iniciar o jogo, juntamente com uma classe, você poderá selecionar uma Lembrança única com a qual iniciará o jogo. Vale a pena pesquisar na web, porque cada um traz benefícios interessantes, mas se você estiver interessado em passar pela nossa melhor escolha para um iniciante, seria a Golden Seed.

Isso permitirá que você adicione uma carga ao seu frasco de cura bem no início do jogo e, embora você encontre mais no futuro, essa rede de segurança inicial vale seu peso em ouro, em nossa opinião.

Nas fases iniciais do jogo, existem alguns locais que escondem itens que são realmente valiosos e úteis, mas que você pode facilmente passar se não for cuidadoso. Por exemplo, o Gatefront Ruins que você encontrará, patrulhado por um monte de inimigos, também tem uma pequena sala no porão para encontrar, descendo algumas escadas.

Nele, você encontrará um item para desbloquear uma mecânica chamada Ashes of War, para ajudá-lo a fazer com que suas armas ganhem novos atributos. É algo que perdemos várias vezes enquanto limpamos as ruínas e serve outra lição valiosa - mantenha os olhos abertos e verifique todos os cantos!

Como os jogos Souls anteriores, Elden Ring faz você coletar XP dos inimigos enquanto os vence, mas se você morrer, corre o risco de perder tudo. Somente se você chegar ao local em que morreu na próxima vida, poderá recuperar seu progresso, que também funciona como moeda.

É uma mecânica clássica de risco-recompensa, mas tudo o que podemos dizer é que, se você coletou runas suficientes para subir de nível algumas vezes, deve ter cuidado ao entrar em lutas perigosas ou desconhecidas - viajar rapidamente para um ponto de salvamento para subir de nível e apostar que o progresso pode ser a opção mais sensata.

Escrito por Max Freeman-Mills.