(Pocket-lint) - A Plague Tale: Innocence surgiu do nada há alguns anos, do pequeno desenvolvedor Asobo Studio. Era um jogo de ação furtivo que contava a história de Amicia de Rune e seu irmão mais novo Hugo na França do século XIV.

Como o nome sugere, as coisas ficam bastante complicadas rapidamente, e a história vai para alguns lugares impressionantemente sombrios. Agora há uma sequência a caminho, e reunimos tudo o que você precisa saber sobre A Plague Tale: Requiem.

O primeiro trailer de Requiem estreou durante a E3 em junho de 2021 e mostrou vários momentos diferentes do que parece ser uma campanha variada. Não ouvimos muito mais depois disso, embora tenha terminado com uma janela de data de lançamento de 2022 .

Então, no final de 2021, recebemos um segundo trailer com mais alguns vislumbres da jogabilidade real. Isso não torna a data de lançamento mais clara, mas fornece uma grande quantidade de informações sobre em quais plataformas o jogo aparecerá.

A manchete é que o Requiem chegará ao Xbox Game Pass no dia do lançamento, o que significa que você poderá jogá-lo sem nenhum custo extra no segundo em que estiver disponível para jogar, tanto no Xbox Series X quanto no Series S.

Isso não significa que seja um exclusivo do Xbox - sabemos que também chegará ao PS5, Switch e PC.

Prevemos que a versão Switch do jogo envolverá algum streaming na nuvem, já que parece graficamente intensivo, e também não parece que o jogo será lançado para o PS4 ou Xbox One, tornando-o o próximo experiência de geração.

No final do último jogo, Amicia e Hugo derrotaram um Grande Inquisidor distorcido para banir a praga de ratos que Hugo conseguiu controlar graças a uma maldição de linhagem, e enquanto isso parecia trazer a vida de volta ao normal, as coisas não parecem totalmente resolvidos.

Pelas informações até agora publicadas sobre Requiem, parece que os irmãos, junto com sua mãe Beatrice, viajarão para o sul na esperança de encontrar uma cura permanente para Hugo ou simplesmente fugir de uma região que desconfia dele.

Se eles vão encontrar alguma ajuda ou simplesmente inimigos mais poderosos que procuram manipulá-los não é muito difícil de descobrir e, pelos trailers que vimos, parece que as coisas vão ficar bastante agitadas para Amicia novamente.

Embora os trailers lançados até agora contenham momentos de cenas de jogo, eles são bastante breves e rapidamente cortados, para que não tenhamos uma grande visão de nenhuma nova mecânica entrando no campo de jogo.

No entanto, podemos ver que alguns grampos de Innocence estão de volta ao Requiem. Você provavelmente jogará principalmente como Amicia, armado com uma funda e algumas habilidades furtivas furtivas, movendo-se por áreas povoadas por inimigos e guardas mais poderosos.

Escapar de suas garras e derrubá-los exigirá um planejamento cuidadoso, mas também esperamos poder usar novamente os poderes de Hugo para direcionar hordas de ratos, algo que fez o primeiro jogo se destacar da multidão.

Há claramente enxames de ratos novamente, e claramente teremos que usar fogo e luz para escapar deles mais uma vez, mas, com Hugo em cena, é uma aposta segura que seremos capazes de aproveitar seu poder em algum momento por alguns terrível vingança.

Você também pode ver alguns locais diferentes nos clipes, de cidades e becos movimentados a ruínas e propriedades, então esperamos que haja muitos lugares diferentes para ver ao longo da campanha.

Escrito por Max Freeman-Mills.