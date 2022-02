Street Fighter 6: Tudo o que sabemos sobre SF6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Street Fighter 6 está a caminho - esperamos muito tempo por notícias sobre o que vem a seguir para uma das franquias mais famosas dos jogos, e agora sabemos que uma nova entrada principal chegará em breve.

Dito isso, os detalhes da empresa ainda são muito escassos, então reunimos todas as informações importantes para você aqui.

O primeiro trailer de Street Fighter 6 foi revelado em fevereiro de 2021, depois que a Capcom publicou uma misteriosa contagem regressiva alguns dias antes, e você pode vê-lo abaixo.

Não nos dá muito para continuar e é inteiramente CGI pelo que podemos dizer, mas oferece um logotipo para o jogo, o que é uma grande mudança em termos de estilo dos títulos anteriores. Já foi alvo de uma boa quantidade de ridículo online.

No que diz respeito à data de lançamento, não recebemos informações do trailer e, portanto, ficaríamos realmente surpresos se o jogo estivesse indo para um lançamento em 2022 neste momento. Muito mais provável é uma data de 2023, embora, dada a falta de imagens de jogabilidade, até isso possa ser otimista.

Um grande vazamento dos planos da Capcom no final de 2020 marcou o jogo para uma data de lançamento no terceiro trimestre de 2022, e isso é pelo menos algo para continuar.

Novamente, não há nenhuma palavra oficial sobre quais plataformas o jogo chegará, mas esperamos que Street Fighter 6 seja provavelmente um lançamento multiplataforma. Isso faria com que fosse lançado principalmente para PS5, Xbox Series X e S e PC, mas também apareceria de uma forma menos atraente graficamente no Xbox One e PS4.

Afinal, os jogos de luta têm tudo a ver com taxas de quadros e precisão, então não é um grande problema diminuir as configurações e garantir que o jogo esteja disponível para o público mais amplo possível quando for lançado.

História é uma palavra um pouco solta quando aplicada a Street Fighter, que tem lore e backstory para seus personagens, mas normalmente não se concentra muito em campanhas e modos de história, em comparação com algumas das alternativas mais melodramáticas no jogo de luta cena.

Esperamos que continue assim, mas provavelmente ainda haverá alguma forma de modo solo que permite que você experimente diferentes lutadores e estilos. Algo como o modo Spirits do Super Smash Bros. Ultimate pode ser uma ótima ideia, permitindo que você experimente uma enorme variedade de estágios e abordagens.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Sabemos que pelo menos dois da lista final do jogo - o lutador clássico Ryu e o personagem DLC Luke são os dois se enfrentando no primeiro trailer do jogo. Você pode apostar em outras estrelas da série, como Chun-Li, também.

Mais novidades de Street Fighter 6 no verão de 2022. — Capcom Europe (@CapcomEurope) 21 de fevereiro de 2022

Teremos que esperar até o verão de 2022 para mais notícias sobre o jogo, de acordo com o Tweet da Capcom acima, portanto, fique de olho para obter mais informações.

Escrito por Max Freeman-Mills.