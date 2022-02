Atualização do Cyberpunk 2077 PS5 e Xbox Series X/S já está disponível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tão esperado patch de próxima geração para Cyberpunk 2077 já está disponível.

O Patch 1.5 foi lançado para todas as versões do jogo, adicionando várias novas opções e melhorias em geral, mas os proprietários de PlayStation 5 e Xbox Series X/S obtêm as edições nativas prometidas há mais de um ano.

As melhorias para a próxima geração incluem dois modos visuais - um com ray tracing, o outro que favorece o desempenho.

O modo de rastreamento de raio oferece sombras locais com rastreamento de raio, resolução 4K no PS5 e Xbox Series X, mas roda a 30 quadros por segundo. O modo de desempenho também roda em uma resolução 4K, mas sacrifica o ray-tracing para uma jogabilidade de 60fps.

Você obtém melhorias de qualidade visual, não importa o modo.

Os proprietários do Xbox Series S obtêm apenas um modo gráfico, que roda a 1440p 30fps sem ray-tracing. As mesmas melhorias visuais se aplicam, no entanto.

Os proprietários do PS5 também obtêm recursos do controlador DualSense e suporte para áudio 3D (o suporte para fones de ouvido espaciais já foi adicionado ao Xbox).

Outros aprimoramentos incluem novas armas, novos apartamentos que você pode comprar no jogo, a capacidade de mudar sua aparência no espelho, muitos ajustes de jogabilidade e um sistema de IA muito aprimorado para pessoas nas ruas.

Você pode ver um log de alterações completo na página de suporte do CD Projekt Red para o patch 1.5 .

Cyberpunk 2077 no PS5 e Xbox Series X/S é uma atualização gratuita para a respectiva versão do PS4 ou Xbox One. Portanto, você pode comprar as edições de última geração e obter a atualização sem nenhum custo extra.

Escrito por Rik Henderson.