(Pocket-lint) - Lembra da Ilha Morta ? É completamente compreensível se parece um pouco nebuloso desde que foi lançado há mais de uma década.

O jogo teve provavelmente o maior trailer de todos os tempos e uma onda de controvérsias que o seguiu.

Apesar dos problemas, o jogo era popular o suficiente para justificar uma sequência e Dead Island 2 foi anunciado em 2014.

Desde então, Dead Island 2 sofreu vários atrasos e várias mudanças de desenvolvedor.

Oito anos após o anúncio, achamos seguro dizer que a maioria desistiu da franquia.

Agora, porém, Tom Henderson , especialista da indústria, acha que não teremos que esperar muito.

"De acordo com todos que tenho falado, o jogo está em um estado decente e pode ser anunciado em breve com algum tipo de trailer de jogabilidade", disse ele em um vídeo do YouTube .

“Uma data de lançamento esperada para o quarto trimestre de 2022, possivelmente até o próximo ano, se houver algum problema com o ciclo de desenvolvimento”.

Henderson também revelou algumas informações sobre o enredo do jogo, ele disse: "Você está em um avião e há um surto de zumbis em um avião, eventualmente o avião cai em Hollywood, você sobrevive e é seu trabalho sobreviver no solo".

Se for verdade, parece um conceito divertido para nós, estaremos atentos para mais atualizações.

