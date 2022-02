Bandai Namco dobrando no Metaverse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A editora de jogos Bandai Namco aparentemente está planejando algo que está chamando de "IP Metaverse", um projeto para permitir que seus fãs interajam em seus diferentes IPs por meio de interfaces e espaços compartilhados.

Exatamente o que isso significa na prática é um pouco difícil de entender com firmeza neste estágio, já que o anúncio da Bandai Namco é necessariamente o de um plano e não de uma conclusão firme e revelada.

Ele diz que investirá ¥ 15 bilhões (cerca de £ 96 milhões) no projeto, para torná-lo realidade, então isso claramente não é uma fantasia passageira. Parte do objetivo é oferecer aos jogadores a chance de "desfrutar de uma ampla gama de entretenimento em um eixo IP, bem como estruturas que alavancam os pontos fortes distintos da Bandai Namco para fundir produtos e locais físicos com elementos digitais".

Se isso significa que você poderá sair com os fãs da série Souls em um lugar, a série Tales em outro e Pac-Man em um terceiro, ou se todos eles serão agrupados como parte de um derretimento pote continua a ser visto.

Parte do objetivo parece ser encontrar novos mercados e aumentar as vendas fora do Japão para a editora, e o metaverso como conceito é uma maneira bastante interessante de chamar a atenção para si mesmo. Dito isso, precisaremos esperar para ver no que o plano realmente resulta antes de podermos dizer o quanto valeu a pena seu investimento.

Você pode conferir um PDF do novo plano da Bandai Namco daqui para frente, se quiser ver as explicações da própria editora com mais detalhes.

Escrito por Max Freeman-Mills.