(Pocket-lint) - Embora os consumidores possam não estar tão familiarizados, a BOE é uma das maiores fabricantes de painéis LCD e OLED do mundo.

Agora, revelou um protótipo do monitor de jogos com maior taxa de atualização do mundo.

As telas de jogos atuais chegam a 360Hz, o que é muito rápido, mas o protótipo do BOE supera aqueles com uma impressionante taxa de atualização de 500Hz +.

O painel BOE é uma tela FHD de 27 polegadas, um verdadeiro ponto ideal para o mercado competitivo de jogos e esports.

Temos certeza de que é intencional, pois para usuários casuais a diferença entre 360Hz e 500Hz pode ser difícil de discernir, mas para jogadores profissionais, pode fazer muita diferença.

Outras especificações também apontam que a tela é menos desejável para as massas, como ser limitada a cores de 8 bits.

A BOE (via Google Translate ) afirmou que fez "importantes avanços no campo da tecnologia de exibição de semicondutores de óxido" e "produção em massa de estruturas de pilha de interconexão de cobre".

A marca está usando essa tecnologia combinada com "alta taxa de atualização, alta resolução, tecnologia de exibição de óxido de baixa potência" para tornar essa exibição de 500Hz possível.

Não temos certeza exatamente o que isso significa, mas pode apontar para uma tela TFT de óxido de alguma descrição. Possivelmente relacionado à tecnologia IGZO que estava na moda há alguns anos.

Atualmente, não há preço ou data de lançamento associada à tela nem qualquer indicação se a BOE planeja usar o painel em um produto de consumo, mas para o bem dos fãs de Counter-Strike em todos os lugares, esperamos que sim.

Escrito por Luke Baker.