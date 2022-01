Valve finalmente lançará o Steam Deck em fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Valve anunciou que começará a enviar seu tão esperado console portátil Steam Deck no próximo mês.

De acordo com o blog da empresa e um tweet , o Steam Deck estará à venda a partir de 25 de fevereiro de 2022. Os clientes que tiverem reservas receberão uma notificação por e-mail nesse dia e terão três dias para fazer um pedido. Os e-mails serão enviados na mesma ordem em que as reservas foram feitas, e você só poderá comprar o modelo do Steam Deck que reservou originalmente. A Valve lançará novos lotes toda semana para quem conseguiu uma reserva.

O Steam Deck será lançado em 25 de fevereiro de 2022! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H — Steam (@Steam) 26 de janeiro de 2022

Seu depósito de reserva será aplicado e os custos de envio estão incluídos, disse a Valve. Pedidos feitos no dia 25 começam a ser despachados no dia 28.

Lembre-se de que a Valve anunciou o Steam Deck pela primeira vez em julho de 2021, com a promessa de que começaria a ser lançado em dezembro. A Valve finalmente atrasou sua data de lançamento em dois meses devido a problemas na cadeia de suprimentos. Mas agora parece que esse foi o único atraso. A Valve também permite que você reserve o Steam Deck por US $ 5.

No entanto, se você reservar agora, a página do pedido afirma que você pode esperar que ele chegue "após o segundo trimestre de 2022".

