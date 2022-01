PUBG agora gratuito para jogar em todas as plataformas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds agora está oficialmente gratuito para jogar em todas as plataformas, reduzindo o preço de entrada para garantir que qualquer pessoa possa experimentar o jogo de sucesso do battle royale sem ter que pagar nada pelo privilégio.

Embora o jogo às vezes esteja no Xbox Game Pass e similares, tornando-o disponível para jogar por baixo ou nenhum custo, essa é uma grande mudança para ele em geral e pode potencialmente alcançar um público mais amplo do que nunca, mesmo apesar sua enorme popularidade em seu auge.

Com um ritmo tático mais lento, ele oferece uma alternativa para jogos battle royale mais cheios de ação e cheios de ação, como Call of Duty: Warzone e Apex Legends, então ainda pode haver um grande nicho para preencher agora que os jogadores de console podem acessá-lo mais facilmente.

Os desenvolvedores adotaram uma abordagem interessante para colocar camadas em um nível premium, restringindo o jogo classificado para aqueles que compram uma atualização de conta única para acessar o Battlegrounds Plus, que custa US $ 12,99 e também traz algumas atualizações de XP e itens no jogo.

Isso é um impedimento contra trapaças nos modos ranqueados, aparentemente, e levou alguns jogadores de Warzone a pedir que a Raven Software adotasse a mesma abordagem para o título Call of Duty (algo que não podemos ver acontecendo tão cedo).

Você pode pegar PUBG gratuitamente em consoles e PC agora, então certifique-se de baixá-lo se você nunca tentou garantir seu próprio momento Winner, Winner, Chicken Dinner.

Escrito por Max Freeman-Mills.