Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Techland esclareceu um tweet enviado há alguns dias, no qual afirmava que seu próximo Dying Light 2 Stay Human poderia levar 500 horas para ser totalmente concluído.

Após uma reação um tanto estranha na internet, o desenvolvedor revelou que 500 horas se referem a maximizar o jogo inteiramente, incluindo toda a história e missões secundárias, explorar todo o mapa, repetir para experimentar todos os finais (já que tem uma narrativa ramificada), encontrar cada colecionável, e observando cada pedaço de diálogo.

Se você quiser apenas jogar a história principal, levará apenas 20 horas, ou 80 horas se você incluir todas as missões secundárias também.

Queríamos esclarecer nossa recente comunicação sobre a quantidade de horas necessárias para concluir o jogo. Dying Light 2: Stay Human foi desenvolvido para jogadores com diferentes estilos de jogo e preferências para explorar o mundo como acharem melhor. #DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8 — Dying Light (@DyingLightGame) 10 de janeiro de 2022

Claro, agora a internet está reclamando sobre o quão curta é a história principal. Você não pode vencer.

A Techland sediará o episódio final de sua apresentação online Dying 2 Know nesta quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Ele será transmitido no canal Twitch do estúdio e começará às 20h GMT, 12h PT, 21h CET.

Dying Light 2 Stay Human estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC a partir de 4 de fevereiro de 2022. Também será lançado no Nintendo Switch, mas como uma versão em nuvem (o que significa que você precisará de um conexão para jogar).

Escrito por Rik Henderson.