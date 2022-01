Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mad Catz tem uma história de 30 anos na fabricação de periféricos para jogos, fabricando de tudo, desde aquele controlador que você sempre entregaria para seu irmão mais novo, até mouses de alta qualidade para jogos. A marca não mostra sinais de desaceleração e apresentou uma série de novos periféricos na CES 2022 .

O teclado mecânico STRIKE 6 tem um layout de 60% para economizar espaço na sua mesa e cada chave pode ser trocada a quente para corresponder às suas preferências. Como é obrigatório com teclados de jogos , o dispositivo vem com iluminação RGB LED com 26 efeitos pré-programados e sincronização de áudio.

Os PILOT 3 e 5 são fones de ouvido inspirados na aviação, você sabe, o tipo que um piloto pode usar. Os fones de ouvido são com fio e apresentam drivers superdimensionados de 50 mm e fones de ouvido com espuma de memória. A variante PILOT 5 possui som 7,1 virtual projetado para consciência espacial e precisão posicional em jogos .

Mad Catz revelou um novo controlador, o CAT 9, que funciona com PC , Nintendo Switch , Android e iOS . Este tem uma concha transparente que nos encheu de nostalgia, lembra muito os produtos Mad Catz com os quais crescemos. O controlador possui um sensor de movimento de 6 eixos, botões macro programáveis, modo turbo e, claro, iluminação RGB.

Indiscutivelmente o mais emocionante do grupo é o novo stick de luta TE 3. Bastões de luta Mad Catz são altamente considerados na comunidade de jogos de luta e já faz muito tempo que não vimos um novo.

O novo modelo possui acessórios de alça de ombro e armazenamento na unidade para maior portabilidade. Os botões clássicos de Sanwa Deshi são usados para fornecer uma experiência de arcade autêntica. O TE 3 é compatível com PC, Xbox , PS4 e PS5 . Um touchpad e botão de compartilhamento foram adicionados para uma melhor experiência de console, bem como mais macros e modos turbo - embora não tenhamos certeza de que alguém já os usou, fora do Track and Field.