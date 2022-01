Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - HyperX anunciou seu primeiro controlador de jogos sem fio dedicado.

O controlador de jogos sem fio HyperX Clutch foi projetado principalmente para Android, mas também pode ser usado em um PC por meio de um cabo USB incluído.

Ele vem com um layout de botão familiar e formato no estilo Xbox, além de um botão turbo para uso em alguns jogos. Existem punhos texturizados e um clipe móvel incluídos na caixa, para que você possa usá-lo com seu telefone Android para jogos em nuvem e assim por diante.

O que é um pouco diferente para muitos pares do Bluetooth é que ele também pode ser conectado ao seu telefone Android via Wi-Fi de 2,4 GHz, reduzindo a latência no processo. Isso é útil se você estiver transmitindo um jogo Xbox Game Pass por meio de dados móveis, por exemplo, e quiser o mínimo possível de atraso do controlador.

Ele também tem conectividade Bluetooth 4.2 para uma boa medida de qualquer maneira.

O HyperX Clutch possui uma bateria recarregável que promete até 19 horas de duração da bateria com uma única carga.

Também anunciado como parte da linha de acessórios CES da empresa, está o headset para jogos sem fio HyperX Cloud Alpha. A marca afirma que pode durar até 300 horas com uma única carga de bateria e vem com um driver dinâmico de 50 mm em cada orelha.

O preço começa em US $ 49,99 para o controlador, US $ 199,99 para o fone de ouvido. Ambos estarão disponíveis neste trimestre nos Estados Unidos. Disponibilidade global e preços ainda não foram anunciados.