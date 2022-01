O que é Wordle e por que todo mundo está falando sobre isso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você deve ter notado que o feed do Twitter está se enchendo de blocos verdes e amarelos ultimamente. É tudo graças às pessoas que jogam um jogo de adivinhação de palavras chamado Wordle.

Então, o que é Wordle e por que todos estão repentinamente obcecados por ele? Junte-se a nós enquanto descobrimos.

Wordle é um jogo de adivinhação de palavras baseado em navegador, não há aplicativo para baixar, basta visitar este site e começar a crack.

O jogo oferece seis chances de adivinhar uma palavra de cinco letras e a cada dia a página é atualizada com uma nova palavra. A palavra é a mesma para todos os jogadores globalmente.

Cada dia você tem seis tentativas para adivinhar a palavra. Você começa digitando uma palavra de cinco letras nos espaços fornecidos.

Se uma letra que você escolheu estiver correta e no lugar correto, o ladrilho ficará verde.

Se uma letra que você escolheu estiver na palavra, mas no lugar errado, ela ficará amarela.

Se uma letra não estiver na palavra em nenhum local, ela ficará cinza.

Depois de adivinhar a palavra ou usar todas as suas tentativas, você terá a opção de compartilhar seu resultado e ver as estatísticas do dia.

É impossível dizer ao certo por que as coisas se tornam virais, mas existem alguns fatores que tornam o Wordle tão envolvente.

Em primeiro lugar, é super fácil compartilhar seus resultados e isso fez com que o Wordle se tornasse uma tendência no Twitter rapidamente.

Você também pode começar visitando um site, não é necessário se inscrever e não há nada para baixar.

O jogo tem um grande equilíbrio entre ser muito fácil de entender, mas difícil o suficiente para ser um desafio sério.

Por fim, é uma experiência compartilhada. Assim, todos os jogadores de todos os países podem compartilhar seus resultados e outros jogadores Wordle saberão imediatamente o que está acontecendo.

Wordle foi criado por Josh Wardle, e sim, é uma brincadeira com seu sobrenome. Anteriormente um engenheiro de software do Reddit, você deve se lembrar de algumas de suas criações anteriores, como o experimento social colaborativo chamado Place, que foi lançado no Dia da Mentira em 2017.

De acordo com um artigo do New York Times , Josh Wardle inicialmente criou o Wordle para seu parceiro, Palak Shah, para que eles pudessem passar o tempo brincando juntos durante a pandemia. Mais tarde, ele apresentou o jogo a um grupo familiar do WhatsApp e acabou revelando-o ao mundo em outubro de 2021.

Wardle atribui muito do sucesso à natureza do jogo uma vez ao dia, o que deixa os jogadores querendo mais ao invés de se cansar rapidamente do conceito.