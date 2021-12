Fall Guys on Switch e Xbox foi adiado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fall Guys season 6: Party Spectacular chegou, infelizmente, parece que os convites da Microsoft e da Nintendo foram perdidos no post.

Inicialmente previsto para chegar no verão passado, Fall Guys for the Switch e Xbox foram adiados mais uma vez, agora com previsão de chegada em 2022.

A notícia vem de uma postagem do blog Mediatonic que afirma "Sabemos que todos estão entusiasmados com a chegada dos caras do outono no Nintendo Switch e no Xbox, com bons motivos", continua. "Tem havido muita especulação nas mídias sociais conectando esses novos lançamentos de console à temporada 6 lançamento e queremos esclarecer que esse não é o caso, então ninguém fica confuso procurando o jogo nessas plataformas. Obrigado por ser paciente conosco, é uma das nossas principais prioridades no desenvolvimento ativo e mal podemos esperar para compartilhar mais detalhes com você em 2022. "

Notícias tristes para os jogadores em potencial nessas plataformas, mas para os usuários de Playstation e PC as coisas estão melhorando, já que a 6ª temporada traz um monte de novos conteúdos para verificar.

A nova atualização traz novos níveis e obstáculos como você poderia esperar. Além disso, desbloqueia a progressão de plataforma cruzada para todos os jogadores com contas de jogos Epic, muito útil para quem gosta de alternar entre jogos de Playstation e PC.

Também há novos trajes baseados em Jin Sakai de Ghost of Tsushima disponíveis para desbloquear. Bem como eventos por tempo limitado com mais prêmios para desbloquear, o primeiro sendo uma fantasia do favorito do Playstation Sackboy .