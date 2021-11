Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red confirmou que a tão esperada atualização de próxima geração para o Cyberpunk 2077 estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2022.

Ele será seguido pela remasterização da próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt , que estará disponível a partir do segundo trimestre.

Ao relatar seus últimos resultados financeiros, o estúdio disse que ambas as atualizações estão "no caminho certo para cumprir as datas previstas".

Cyberpunk 2077 noPS5 e Xbox Series X / S será uma atualização gratuita para todos que compraram uma cópia das respectivas edições do PS4 e Xbox One. O lançamento foi originalmente planejado para este ano, mas foi compreensivelmente atrasado considerando o quão bugadas e quebradas as versões de última geração estavam no lançamento.

A última coisa que o CD Projekt Red poderia se dar ao luxo de repetir o erro com a próxima geração.

A remasterização de Witcher 3 está sendo desenvolvida externamente - no Sabre Interactive, o estúdio por trás da excelente porta Nintendo Switch. Ele irá incorporar todo o DLC lançado, além de algum novo conteúdo baseado na série de TV Netflix.

Ele também estará disponível como uma atualização gratuita para aqueles que possuem o jogo no PS4 e Xbox One (bem como no PC), mas versões autônomas do PS5, Xbox Series X / S e versões atualizadas para PC também poderão ser adquiridas.