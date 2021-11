Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais más notícias para os consoles portáteis após o atraso do Steam Deck da Valve, o console Playdate maluco com manivela será adiado até 2022 também.

Originalmente planejado para pousar com clientes de pré-encomenda no final de 2021, problemas com a CPU e a bateria resultaram em atraso.

Em uma mensagem enviada a clientes que já encomendaram, a Panic disse que, ao testar suas primeiras 5.000 unidades, "Rapidamente ficamos preocupados que algumas delas não estavam nos dando a vida útil da bateria que esperávamos."

"A bateria do Playdate foi projetada para durar muito tempo e sempre estar pronta para você, mesmo se não for usada por um tempo. Mas não foi o caso. Na verdade, encontramos várias unidades com baterias tão esgotadas que o Playdate não não liga - e não pode ser carregada. Esse é o pior cenário para a bateria. "

Se isso não fosse ruim o suficiente, a escassez de chips também mostrou sua cara feia. O que significa que a CPU original planejada para o Playdate não estava mais disponível, forçando uma mudança para uma CPU mais prontamente disponível e, por sua vez, um redesenho da placa de circuito para acomodá-la.

O Panic garante a seus clientes de pré-encomenda que seu lugar na fila não mudou. Ela espera que os primeiros 20.000 pedidos sejam atendidos no início de 2022, com pedidos de 20.000 a 50.000 terrenos no segundo semestre de 2022.

Você pode descobrir mais sobre o console Playdate no site oficial aqui .

