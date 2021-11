PUBG: Lançamentos de New State, prometendo uma experiência de batalha real de última geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A longa sequência de PUBG Mobile foi lançada. Chamado de PUBG: New State , os criadores Krafton estão prometendo levar a experiência além de tudo o que já foi visto em um jogo de batalha real para celular.

O jogo parece ser o próximo capítulo da história de PUBG. Baseada em uma cidade chamada Troi, a jogabilidade é essencialmente a mesma de outros jogos battle royale, uma batalha para sobreviver, coletando todo o equipamento que você precisa após saltar de pára-quedas no mapa, com a oferta de jogo solo ou em equipe.

Visualmente, pelo breve tempo que já passamos jogando o jogo, ele é mais avançado graficamente do que PUBG Mobile , mas imediatamente familiar, com uma interface de usuário e jogabilidade que atrai praticamente a mesma de antes.

O jogo se passa em 2051 e é assim que pretende se diferenciar do original, misturando elementos futuristas para apimentar a jogabilidade, mas você seria perdoado por chamá-lo de PUBG Mobile 2, pois parece o mesmo - você pode até obter o clássico mapa de Erangel, a arena principal do primeiro jogo.

Dada a popularidade do PUBG Mobile, New State já teve grande interesse, incluindo 55 milhões de pré-registros e seu lançamento hoje em Android e iOS , globalmente, certamente verá um grande fluxo de jogadores.

A grande questão será se os jogadores estão atraídos por esta nova versão do PUBG ou se preferem os campos familiares do PUBG Mobile. Claro, muito disso é uma revanche contra Call of Duty Mobile , que continua a evoluir sua própria opção de batalha real.

Aqueles que jogaram PUBG Mobile anteriormente ficarão instantaneamente familiarizados com a oferta New State; Resta ver exatamente como o equilíbrio do apelo entre esses dois títulos se desenvolverá nos próximos meses.

As melhores ofertas da Black Friday US 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 11 Novembro 2021