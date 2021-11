Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A proibição de 24 anos do GoldenEye 007 na Alemanha foi suspensa, levando a especulações de que o icônico jogo de tiro em primeira pessoa poderia estar chegando à plataforma Nintendo Switch Online.

O título de 1997, amplamente considerado uma obra-prima formativa para o gênero, foi anteriormente banido e colocado na lista de Mídia Nociva para Jovens do Conselho Federal de Revisão da Alemanha - algo que agora foi revogado, conforme identificado pela primeira vez pelo VGC .

Curiosamente, o título estava a apenas um ano de potencialmente receber luz verde para ser vendido ou comercializado para menores de qualquer maneira, uma vez que a mídia no índice é revisada automaticamente após 25 anos. Em vez disso, isso aconteceu um pouco mais cedo.

Isso tudo é significativo porque sua remoção da lista pode ser o pré-requisito para sua aparição no catálogo de planos de expansão do Nintendo 64, que foi lançado recentemente para assinantes do Nintendo Switch Online. Como destaca o VGC, qualquer jogo Nintendo vendido na Europa tem que passar por inspetores na Alemanha, pois é aqui que a eShop europeia da empresa está localizada.

Nesse sentido, então, o tempo todo parece estar alinhado.

No entanto, não está exatamente claro quem está por trás da suspensão do jogo.

Schnittberichte sugere que a Stadlbauer Marketing, fabricante de brinquedos que licencia Mario Kart para sua linha de carros caça-níqueis Carrera, também detém os direitos alemães sobre Goldeneye 007. Isso, por si só, não garante necessariamente que esteja por trás de qualquer pedido de levantamento da proibição, de claro, ou mesmo que qualquer relançamento virá por trás dele.

Com o momento dos relançamentos do Nintendo 64 chegando ao Switch, entretanto, como dizemos, o momento parece sugerir que algo está em andamento. Até que saibamos algo oficial, teremos que jogar o jogo da espera - mas é justo estar cautelosamente otimista de que GoldenEye 007 estará conosco em breve.