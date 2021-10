Liverpool e PUBG Mobile se unem para oferecer kits dentro do jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Registre este aqui em "parcerias que não prevíamos chegar" - Liverpool FC e PUBG Mobile se uniram para oferecer kits dentro do jogo para jogadores que completarem desafios a partir de meados de novembro.

Isso significa que de 12 de novembro a 20 de dezembro, uma janela bem generosa, você poderá se conectar e experimentar "roupas da marca LFC" ao lado de outros cosméticos.

Esperamos que isso signifique uniformes de futebol, mas as palavras deixam ambiguidade suficiente para nos fazer hesitar um pouco - então ainda não está muito claro se você conseguirá correr com uma camisa do Liverpool com o melhor jogador do mundo, Mo Salah , estampado em suas costas.

De qualquer forma, é uma reviravolta interessante na batalha contínua pela relevância cultural da batalha real em todas as plataformas. Fortnite conquista tudo, é claro, com seus tie-ins esquerda direita e centro, e Call of Duty está cada vez mais tentando competir também, com uma parceria recente do Scream.

O esporte é uma área enorme e ainda relativamente inexplorada, então será curioso ver se mais equipes seguirão o rastro considerável do Liverpool nos próximos meses. Teremos que esperar, entretanto, para descobrir exatamente quais itens você pode desbloquear no PUBG Mobile nesta ocasião.