PUBG New State será lançado oficialmente em 11 de novembro de 2021

(Pocket-lint) - Krafton confirmou que PUBG New State será lançado oficialmente em 11 de novembro, quando os jogadores de todo o mundo poderão jogar o último título da série PUBG.

O PUBG New State foi originalmente divulgado em fevereiro de 2021 e houve 50 milhões de pré-registros em dispositivos Android e iOS - com Krafton confirmando que esses registros foram espalhados globalmente.

O novo jogo aproveita PUBG IP. É um jogo battle royale, ambientado no mundo PUBG no ano de 2051 e baseado em um mapa completamente novo chamado Troi.

O objetivo do jogo é ser o ultimate battle royale, prometendo gráficos de próxima geração e nova física de jogo, aproveitando ao máximo o hardware móvel mais recente, mas também suportando telefones mais antigos, para que todos possam jogar.

Ele terá suporte para iPhone 6S e telefones mais recentes, ou dispositivos Android com 2 GB de RAM ou mais - com Krafton dizendo que funcionará em dispositivos anteriores ao Samsung Galaxy S7.

A jogabilidade promete ser mais próxima do tipo de tiroteio que você encontrará na versão para PC de Battlegrounds e vai além do que você encontrará em PUBG Mobile . Embora os jogos estejam claramente relacionados, o New State é uma evolução e um avanço do mundo PUBG.

Na verdade, haverá muitos links que ligam os dois títulos, incluindo o mapa Erangel - um clássico PUBG - embora apareça em um estado destruído e lentamente evolua para uma versão New State de Erangel por meio de atualizações.

Existem alguns recursos exclusivos do PUBG New State que o diferenciam do PUBG Mobile. Haverá acesso a drones com várias funções, incluindo drones de abastecimento.

Você poderá saquear créditos de drones do mapa para solicitar suprimentos que queira no jogo.

Isso deixa os sinalizadores livres para fazer outra coisa - no Estado Novo, eles podem chamar reforços para o seu esquadrão. Se um jogador for morto no jogo, você poderá chamá-lo de volta usando um sinalizador verde.

Você também poderá recrutar no jogo. Se você tiver um espaço em seu esquadrão, poderá recrutar outro jogador para entrar - portanto, há algumas mecânicas de jogo exclusivas do PUBG New State para ajudá-lo a se destacar do PUBG Mobile.

Após 8 meses de provocações, é ótimo finalmente ter uma data para o novo título. Vamos, é claro, mantê-lo atualizado com todos os desenvolvimentos do que pretende ser o jogo Battle Royale mais avançado para celular.