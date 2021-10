Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Comprar jogos pode parecer uma tarefa árdua hoje em dia - até porque, se você adotou o estilo de vida digital e está ansioso para se livrar dos discos, muitas vezes pode acabar pagando o preço máximo se um jogo for relativamente novo.

É aí que entra o Gamivo , uma grande loja digital especializada em chaves de download de jogos, então se você é um jogador e está abandonando a ideia de coletar mais e mais discos, ele pode ser perfeito para você. Saiba mais sobre como tudo funciona abaixo.

O segredo de como o Gamivo funciona é que ele vende as chaves dos jogos, e não o jogo em si. Isso significa que você está comprando um código para desbloquear o jogo em sua conta, e é por isso que geralmente é muito mais barato do que comprar direto de algum lugar como a PlayStation Store ou a Epic Games Store.

Todas as compras são feitas com provedores de pagamento confiáveis, como o PayPal, e o Gamivo é baseado na UE, portanto, segue de perto as regulamentações locais do consumidor, garantindo que o processo de compra seja tranquilo e fácil. Basta verificar, obter sua chave, adicioná-la à sua conta e pode instalar qualquer jogo blockbuster que você decidiu ir.

A lista de jogos oferecidos por meio do Gamivo é simplesmente brilhante - é uma ampla gama e atende a todos os gêneros e gostos, incluindo jogos que acabaram de ser lançados e até pré-encomendas para garantir que você receba seu código o mais cedo possível.

Isso significa que você não precisa se preocupar se sua série favorita acaba de lançar um novo sucesso, uma vez que ela já estará no Gamivo e provavelmente será mais barata do que você pode encontrar em qualquer outro lugar. Além disso, você pode expandir sua biblioteca digital de títulos sem pegar discos volumosos e suas caixas, o que é definitivamente o caminho a seguir para a maioria dos jogadores.

Para tomar um jogo como um ótimo exemplo, o que dizer do FIFA 22, o último da grande franquia da EA Sports? É uma ótima edição da série, com um novo sistema Hypermotion que torna as transições mais fluidas e animações realistas em consoles de última geração, bem como mantenedores que são muito melhores do que nunca.

Acabou de ser lançado, mas no Gamivo você pode adquirir o FIFA 22 por apenas £ 41,08, um excelente preço para um jogo tão popular e novo. Se você pensar em como isso poderia se aplicar a outros grandes lançamentos como Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, você verá quanto dinheiro poderia economizar rapidamente.

Se você está realmente impressionado com o sistema do Gamivo e deseja tirar o máximo proveito dele, você pode se tornar um membro Smart. Por apenas € 1,99 cada mês, você obterá descontos mensais e diários de até 20 por cento em jogos, suporte de chat prioritário do atendimento ao cliente, prioridade de pré-encomenda para os jogos mais recentes e cobertura no Programa de Proteção ao Cliente para garantir sua experiência é totalmente premium.

Mesmo sem o Gamivo Smart, porém, você quase certamente descobrirá que o Gamivo funciona perfeitamente e torna muito fácil economizar dinheiro em jogos digitais para o seu PC ou console - certifique-se de conferir em breve!