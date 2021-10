The Game Awards 2021: data da transmissão ao vivo e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Game Awards é sempre uma grande ocasião. Além de anunciar os melhores títulos do ano, ele estreia uma série de novos e emocionantes trailers de jogos que serão lançados nos próximos meses - até mesmo anos.

Hospedado por Geoff Keighley, é certamente um para colocar em sua agenda. E, pela primeira vez em muito tempo, terá realmente uma audiência ao vivo este ano.

Veja quando e como assistir.

O stream será transmitido ao vivo do Microsoft Theatre em Los Angeles na quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.

Ainda não temos um horário de início, mas vamos atualizar assim que for anunciado.

O show será transmitido online - em 4K, nada menos. Esperamos hospedá-lo aqui no Pocket-lint mais perto da hora.

Sem dúvida, também será hospedado nos canais oficiais do YouTube e Twitch do Prêmio.

Ainda não sabemos o que Keighley tem na manga para o show deste ano. Seu último tweet é simplesmente um anúncio de "salve a data".

RESERVE A DATA



⁰ Quinta-feira, 9 de dezembro



THE GAME AWARDS⁰



Ao vivo pessoalmente no Microsoft Theatre

Los Angeles

E streaming ao vivo em qualquer lugar



Uma celebração global da cultura de videogame #TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT - Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 de setembro de 2021

O evento do ano passado foi virtual apenas devido à pandemia, mas como guia foi uma extravagância repleta de estrelas que durou mais de três horas e contou com as participações de Keanu Reeves, Christopher Nolan, Gal Gadot, Tom Holland, Brie Larson e The Muppets. Você pode assistir abaixo.