Novo jogo PUBG supostamente sendo construído no Unreal Engine 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A menos que você esteja executando em um PC de última geração, sempre houve uma palavra que pode descrever de forma bastante justa como o PUBG funciona na maioria dos hardwares - janky. Seu motor simplesmente não é a besta mais adaptável ou escalável.

É por isso que faz muito sentido ver rumores de que um futuro console e lançamento para PC no universo PUBG pode estar abandonando o motor completamente e mudando para o Unreal Engine 5.

Vários vazamentos apontam para uma reformulação do jogo como ele está, ao invés de uma sequência completa, e aparentemente mudará os motores para tornar as coisas mais fáceis - isso é baseado em um anúncio de emprego do desenvolvedor, especificamente para trabalhar em um projeto Unreal Engine .

NOVO jogo UE5 PUBG:



PUBG Amsterdam está contratando para construir um novo jogo AAA Unreal Engine 5 "UNANNOUNCED PROJECT".



Um projeto PUBG2 de atualização para UE5 foi discutido alguns meses atrás através de fontes internas.



Também pelo recente vazamento na Nvidia, sabemos que há um jogo WIP Krafton chamado "X1". pic.twitter.com/oQKuyN3NQ1 - PlayerIGN (@PlayerIGN) 22 de setembro de 2021

Agora, isso está longe de ser uma confirmação de que uma nova versão do jogo está chegando, mas existem tantas possibilidades para olhar além de jogos completamente novos.

Krafton claramente não tem medo de agitar as coisas, também, dado o próximo lançamento de PUBG New State para dar ao lado móvel das coisas uma atualização vigorosa.