PUBG está obtendo um modo casual com a atualização mais recente

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds está recebendo uma atualização com uma série de novas adições que incluem uma nova arma, um novo Survivor Pass e um modo casual.

PUBG Studios anunciou que a atualização já está disponível para PC e chegando aos consoles em 16 de setembro. Incluído no patch (13.2) está uma série de mudanças para o jogo com novas adições, incluindo uma submetralhadora P90 incluída em Pacotes de cuidados colocados em todos os mapas. Há também um novo lançamento - a granada Zona Azul - que, quando lançada, causa 10 de dano por segundo a qualquer alma infeliz com o azar de estar em seu raio.

Também existe um novo veículo, a pick-up Porter Hyundai. Você só o encontrará no mapa do Taego e ele substituirá o UAZ, mas terá capacidade para quatro pessoas e poderá ser usado para armazenar itens para transporte. Só não deixe explodir ou você perderá todo o seu saque.

Talvez a mudança mais interessante seja a adição de um modo casual. Este modo permite que os jogadores se aqueçam fora do modo de jogo padrão. No Modo Casual, você ainda pode ganhar recompensas XP e BP enquanto joga com no máximo 12 jogadores.

O Modo Causal ocorre no mapa Erangel, apenas na perspectiva de terceira pessoa e você só pode jogar três partidas por dia sozinho ou com uma equipe.

Mas há suporte para:

Carreira: Estatísticas / Histórico de partidas / Medalhas / Sobrevivência / Armas / Repetições

Missão de passagem

Missão do Evento

BattleStats

BP Rewards

Recompensas XP

Espectador

Muito para manter o PUBG interessante! Certifique-se de verificar as notas do patch para saber mais sobre as outras alterações.

