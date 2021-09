Cyberpunk 2077 da próxima geração pode ser lançado no final de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red revelou que está planejando lançar atualizações de próxima geração para o Cyberpunk 2077 até o final de 2021.

A empresa tem trabalhado em atualizações para o PlayStation 5 e Xbox Series X por um tempo, mas agora deu uma data-alvo mais firme para o lançamento de "final de 2021". Ao atualizar os acionistas com o relatório de lucros mais recente , a empresa estabeleceu um cronograma para o lançamento.

O CD Projekt Red passou a maior parte do ano trabalhando em patches e correções para o Cyberpunk 2077 após um lançamento infeliz em 2020 . O jogo estava em um estado tão ruim que foi retirado da PlayStation Store e levou seis meses para reaparecer lá .

Os desenvolvedores sabem claramente os desafios à frente e Michał Nowakowski, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios, falou durante a teleconferência de resultados sobre as dificuldades:

"A meta é lançar a versão de próxima geração do Cyberpunk 2077 no final deste ano ... Ao mesmo tempo, tendo em mente as lições que aprendemos durante o ano passado e levando em consideração que este projeto ainda está em desenvolvimento, nós não posso dizer com certeza absoluta que o cronograma de produção não mudará. "

O CD Projekt Red também revelou que mais de um terço da empresa está atualmente trabalhando na versão de nova geração, então está claramente levando o trabalho a sério.

Adam Kiciński, presidente e CEO conjunto também falou sobre a importância do IP e do futuro do jogo:

"Acreditamos fortemente no potencial de longo prazo deste IP. É por isso que estamos trabalhando atualmente na primeira expansão para o jogo, embora eu não possa dizer mais nada sobre isso neste momento."

Obviamente, uma versão otimizada do jogo seria algo bom de se ter nesta temporada de férias, especialmente se você conseguiu colocar as mãos em um dos novos consoles.