Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Turtle Beach redesenhou e aprimorou seu popular fone de ouvido com fio Recon 200 para jogos.

O headset Turtle Beach Recon 200 Gen 2 funciona com Xbox Series X / S, Xbox One,PS5 , PS4, Nintendo Switch e até mesmo dispositivos móveis com uma porta de áudio de 3,5 mm.

Possui um driver magnético de neodímio de 40 mm em cada orelha e uma bateria recarregável que alimenta um amplificador integrado e tecnologias de reforço de graves. A bateria dura 12 horas com uma única carga, mas você pode usar o fone de ouvido mesmo quando estiver vazio, com um modo passivo não amplificado garantindo que você ainda possa jogar antes de ter a chance de recarregá-lo.

O monitoramento variável do microfone é integrado, junto com a tecnologia ProSpecs compatível com óculos da Turtle Beach para oferecer aos usuários de óculos um ajuste mais confortável.

Desta vez, foram utilizadas almofadas de viscoelástica mais macias, bem como uma nova faixa para a cabeça com mais rigidez.

As tecnologias de surround espacial são suportadas, incluindo Dolby Atmos, DTS Headphone: X e Áudio 3D da Sony.

O fone de ouvido Turtle Beach Recon 200 Gen 2 está disponível para pré-encomenda agora em preto, branco ou azul meia-noite, com remessa a partir de 19 de setembro de 2021. Custa $ 59,95 nos EUA / £ 49,99 no Reino Unido.

squirrel_widget_5865446

"Já havia muito para os jogadores gostarem no Recon 200 original, e a oferta da Gen 2 é ainda mais forte com seu design atualizado e recursos adicionais", disse o CEO da empresa, Juergen Stark.