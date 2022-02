Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Saints Row está voltando às suas raízes no primeiro capítulo totalmente novo da Volition em oito anos. Abandonando grande parte da loucura que se infiltrou na franquia de Saints Row III em diante, o desenvolvedor está efetivamente reiniciando a série e, como tal, não é Saints Row V.

Em vez disso, adota o nome original - apenas "Saints Row" - e a natureza mais realista do original de 2006 e sua primeira sequência. Claro, há humor e alguns combates exagerados, mas apresenta um elenco completamente novo de personagens e uma nova localização.

Tivemos um briefing privado com a Volition na nova Saints Row, então aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima reinicialização do mundo aberto.

O novo Saints Row será lançado nos consoles de última geração e atual: PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Também estará disponível na Epic Games Store para PC.

Após um atraso inicial, o jogo chegará às lojas em 23 de agosto de 2022.

O novo Saints Row pode ter alguns Easter Eggs para os fãs (nos disseram), mas conta uma história totalmente nova com uma nova formação de personagens.

Situado em Santo Ileso - uma cidade fictícia do sudoeste americano - é o primeiro a apresentar distritos suburbanos urbanos e esparsos. Isso cria uma caixa de areia muito maior e mais variada, com zonas no estilo de Las Vegas, o deserto e muitos outros cenários temáticos.

Você joga como um personagem totalmente personalizável conhecido simplesmente como o "Chefe", que deve criar uma nova organização criminosa (The Saints) com três aliados de mentalidade semelhante, mas muito individuais: Neenah, Kevin e Eli.

Cada um deles tem suas próprias características e habilidades, e geralmente conhece as histórias internas das diferentes facções de Santo Ileso: Los Panteros, The Idols e Marshall.

Cada um deles também é radicalmente diferente na moda e nos estilos de combate. Marshall, por exemplo, é uma organização de defesa, então seus seguidores estão fortemente armados com o armamento mais recente. Enquanto The Idols são influenciadores e muito centrados em tecnologia.

Uma parte importante do Saints Row original que retorna é um aspecto de estilo de simulação para o crescimento dos negócios. No caso do jogo mais recente, isso significa ganhar dinheiro e comprar parcelas de negócios, que você pode definir para ser qualquer tipo de empreendimento criminoso que desejar. Quer transformar um depósito de lixo em uma franquia de drogas para viagem? Claro que você pode.

Esse é um dos recursos mais interessantes da reinicialização (para nós). Além de uma campanha baseada em missão e história, o jogo permite que você personalize e construa sua empresa como quiser.

Existem vários grandes recursos que vêm com Saints Row. Aqui estão nossos destaques até agora. Também atualizaremos esta lista à medida que mais recursos forem anunciados.

A campanha inteira pode ser jogada em modo cooperativo, com um sistema de drop-in/drop-out para que um amigo possa se juntar a você online para qualquer missão (ou todas elas). Você pode até pregar peças no seu companheiro ao longo do caminho.

Grande parte da ação em Saints Row é baseada em veículos - com Volition citando Baby Driver e Hobbes & Shaw como algumas influências no tipo de coisas loucas, mas ainda fundamentadas, que você pode fazer. Uma coisa que aprendemos é que o carro em si é uma arma desta vez, em vez de apenas confiar em você atirando uma arma pela janela. O jogo foi ajustado para tornar isso perfeito.

Você também poderá subir aos céus, com helicópteros, aviões e wingsuits disponíveis ao lado de carros e bicicletas.

Como detalhamos acima, você pode personalizar totalmente seu próprio personagem "Chefe", incluindo a escolha de voz, roupas e muito mais. A Volition afirma que oferecerá o "maior conjunto de personalização de personagens já visto na série".

Além disso, você pode construir seu império drimila como quiser, colocando esforços desonestos em áreas que você compra ou assume.

Você pode assistir ao primeiro trailer do jogo no topo desta página (o lançado durante a Gamescom 2021 ). A Volition também divulgou um vídeo explicando o novo cenário: Santo Ileso.

E, outro trailer de jogabilidade foi lançado durante o Game Awards em dezembro de 2021, que você pode ver abaixo.

Aqui estão as capturas de tela oficiais de Saints Row lançadas até agora.

Deep Silver

Escrito por Rik Henderson.