Afinal, o novo jogo de James Bond pode ser igual ao Hitman

(Pocket-lint) - Um novo videogame James Bond está sendo elaborado pelos mesmos desenvolvedores da aclamada série Hitman, e uma lista de empregos do estúdio IO Interactive pode fornecer algumas pistas sobre como o jogo será reproduzido.

A empresa está procurando um Diretor de Áudio para liderar especificamente o Projeto 007 , que é o título provisório, e não final, do jogo Bond. Dentro da descrição do cargo, IO afirma que eles “adorariam” um candidato que tem “experiência com um jogo de contação de histórias sandbox” - soa familiar para Hitman, alguém?

No final das contas, no entanto, os detalhes reais e confirmados sobre o jogo são escassos como papel, com o estúdio sendo extremamente reservado em termos de exibição de quaisquer imagens ou jogabilidade. A menos, isto é, que você conte o teaser trailer de 50 segundos que IO postou em seu canal no YouTube no ano passado - que é basicamente uma réplica do típico abridor de James Bond.

Confira o teaser trailer do Projeto 007 abaixo.

12 Agosto 2021

Bem, considerando que o Projeto 007 é apenas o título provisório, é justo presumir que o videogame James Bond não será lançado até meados de 2022, no mínimo. No entanto, a empresa não disse muito sobre nada até agora além de confirmar que o projeto está em andamento, então uma data de lançamento em 2023 ou mais tarde ainda é mais do que possível.

Para contextualizar, o reboot original do Hitman lançado em 2016 foi anunciado em 2015. No entanto, provavelmente vale a pena mencionar que os desenvolvedores tinham algo com que trabalhar, já que Hitman: Absolution foi lançado apenas quatro anos antes, em 2012.

O último videogame de James Bond a ser lançado é 007 Legends , um lançamento para PS3 / Xbox 360 também em 2012.