A500 Mini é o mini console Amiga que você sempre quis

(Pocket-lint) - A Retro Games anunciou que está dando continuidade ao seu mini console baseado no C64 com outra máquina Commodore reinventada: o Amiga.

O A500 Mini chegará no início de 2022 e contará com 25 clássicos de jogos Amiga, incluindo Worms, The Chaos Engine (da The Bitmap Brothers) e Simon The Sorceror.

Você também poderá carregar jogos Amiga adicionais no miniconole usando um stick USB, com suporte total a WHDLoad e várias opções.

Salvar e retomar jogos ficou mais fácil do que nunca, enquanto a máquina oferece emulação do A500 original (OCS), Enhanced Chip Set (ECS) e Advanced Grapgics Architecture (AGA) do modelo A1200 mais poderoso.

Além do pequeno console inspirado no Amiga, você receberá um mouse de 2 botões e um gamepad de precisão de 8 botões.

O A500 Mini também funciona com um teclado externo USB para PC.

"Nesta minversão inicial do A500, criamos o que acreditamos que os fãs de jogos vão adorar e ver como a evolução dos consoles de minijogos", disse o diretor-gerente da Retro Games, Paul Andrews.

O A500 Mini terá o preço de £ 119,99 no Reino Unido, € 129,99 na Europa e $ 139,99 nos Estados Unidos.

Você ainda pode encontrar o C64 Mini disponível online, muitas vezes por um preço de banana hoje em dia.

