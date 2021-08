Segundo teste alfa do PUBG New State para convidar mais pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima grande novidade para o PUBG no celular está cada vez mais perto de um amplo lançamento - PUBG: New State está continuando seu programa de ampliação de testes. Depois de um grande teste alfa no início deste verão, há outro no qual você pode se inscrever agora.

Este novo teste aparentemente será para uma quantidade ainda maior de jogadores, sugerindo que o jogo está cada vez mais perto de ser capaz de ser lançado totalmente, o que esperamos muito.

Este mês, estaremos convidando um público muito maior para vir e experimentar PUBG: NEW STATE com o Segundo Teste Alfa do jogo.



As inscrições começam em 9 de agosto: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH - PUBG: NOVO ESTADO (@PUBG_NEWSTATE) 8 de agosto de 2021

Ainda não foi confirmado quando o teste em si começará, ou por quanto tempo ele será executado, mas presumiríamos que isso ficará mais claro em breve, então, se você está interessado em experimentar o Novo Estado antes de ser lançado, você deve definitivamente coloque seu nome na lista conferindo o site oficial .

New State promete trazer PUBG Mobile para uma linha do tempo mais futurista com novos gadgets e armas, e visuais atualizados, então é um passo importante para a série. Em outro lugar, PUBG também teve uma interessante reformulação de seu jogo principal, que agora é chamado de PUBG Battlegrounds, ignorando o fato de que BG já significava Battlegrounds ... branding, que diversão, hein?