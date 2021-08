Back 4 Blood preview: É este o novo Left 4 Dead?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É fácil esquecer que quando a Valve seguiu o atirador Left 4 Dead com uma sequência depois de apenas um ano, muitas pessoas estavam furiosas que o primeiro jogo não tinha suporte e conteúdo pós-lançamento suficiente para justificar outra entrada completa no Series.

Bem, isso foi em 2009 e não recebemos absolutamente nada da Valve desde então, além de pequenas atualizações e embalagens de cosméticos que secaram há muito tempo. Desde então, a demanda por uma sequência aumentou com o tempo, e embora eles possam não se gabar disso muito alto, Turtle Rock Studio está efetivamente visando preencher essa lacuna com um sucessor espiritual, Back 4 Blood.

Temos jogado muito enquanto seu beta aberto é executado, uma das poucas janelas onde aqueles que pré-encomendaram podem experimentar o jogo e ajudar a ajustá-lo antes do lançamento, e podem relatar que, embora possa não ter isso A poeira estelar da Valve por toda parte, parece um atirador de zumbis divertido e confiável.

As semelhanças entre Left 4 Dead e Back 4 Blood são imediatamente impressionantes, e não é apenas o número preso no meio de cada título. Mais uma vez, o modo principal do jogo verá você e três companheiros de equipe tentando passar por salas seguras em uma série de níveis, lutando contra hordas de mortos-vivos ao longo do caminho.

Assim como o antigo atirador da Valve, também existem zumbis especiais que surgem de vez em quando para tornar sua vida mais difícil. Alguns cuspirão em você e o prenderão no lugar, outros o atacarão e outros ainda explodirão violentamente ao morrer - tudo para garantir que você fique atento enquanto luta.

Você tem uma gama de opções para ajudá-lo a lutar, é claro, de pistolas a espingardas, rifles de assalto e metralhadoras, todas as quais podem ser personalizadas com uma variedade de acessórios que você pode encontrar ao redor do mundo e comprar. Esta é uma grande diferença em comparação com o Left 4 Dead que sentimos enquanto jogávamos - fazer um balanço do que você tem em sua arma e compará-lo com os acessórios de uma arma diferente que você encontra ao redor do mundo o fará pensar no seu pés e mudando totalmente a forma como você joga no meio da corrida.

No entanto, os principais padrões de jogo são os mesmos - trabalhe no seu caminho através da área juntos, defendendo-se das investidas dos zumbis conforme você avança e, em seguida, acerte um bloqueio. Ative algo alto ou force uma explosão para abrir seu caminho, mas prepare-se para lutar contra uma horda muito maior como resultado.

É um sistema testado e aprovado, e os ritmos funcionam bem. Além disso, a arma de fogo melhorou muito desde que jogamos o jogo na forma Alfa - há mais força agora, mas crucialmente parece mais fácil de controlar, com auxílio de mira extremamente generoso no controle que ajuda a rastrear alvos (embora ocasionalmente tire muito controle de você).

Mais exclusivo do Back 4 Blood é seu sistema de modificadores, uma lista baseada em cartas que permite escolher algumas condições para cada corrida que vocês fazem juntos e estar sujeito a alguns desafios aleatórios. Você pode, por exemplo, comprar uma carta que permite que toda a equipe mantenha um pouco mais de munição de reserva ou obter 10 por cento a mais de resistência. Da mesma forma, porém, o jogo pode revelar uma carta que envolve todo o mapa em uma névoa densa para tornar a aquisição de seus alvos um pouco mais desafiadora.

É um sistema que requer algum trabalho, mas é uma ótima ideia que deve ajudar a manter as corridas frescas e desafiadoras, especialmente em dificuldades maiores, onde você é muito frágil como sobrevivente.

Dito isso, existem alguns pequenos sinais de alerta saindo do novo teste de jogo Beta - o maior deles gira em torno do modo Versus do jogo. Nos dias de Left 4 Dead, isso permitia que um time de sobreviventes fizesse corridas durante as quais os infectados especiais eram controlados por jogadores rivais, criando estratégias e emboscadas complexas.

Em Back 4 Blood, este modo é em vez um modo de horda, durante o qual os jogadores repelem ondas de ataques de zumbis normais e inimigos especiais controlados por outro time de jogadores. Ainda é uma boa diversão e claramente tem mais vantagem competitiva do que as campanhas cooperativas, mas a sensação de que você está fazendo a mesma coisa repetidamente aumenta rapidamente.

O Turtle Rock Studios deixou claro que as limitações de equilíbrio significam que as campanhas versus não estão na mesa no momento ou provavelmente estarão no futuro, então isso não é algo que pode ser mudado, e isso é uma pena. Parece que os zumbis especiais não teriam chance em um cenário de campanha, considerando quantas opções mais ofensivas estão abertas para a equipe de sobreviventes.

É uma pena, mas você não pode criticar muito o Back 4 Blood pelo que ele não é - o que parece promissor, afinal. Ele também parece e soa muito bem no PS5, onde o estávamos jogando, com o DualSense dando um ótimo feedback extra em tiroteios. Claro, com o jogo chegando ao Game Pass no dia do lançamento, provavelmente será um sucesso maior no Xbox.

Estaremos verificando, de qualquer maneira, porque uma vez que as arestas sejam polidas e Back 4 Blood estiver pronto para seu lançamento mais amplo, pensamos que poderia ser uma ótima opção para noites cooperativas com amigos, ocupando mais slot relaxante na lista em comparação com festivais de estresse como Call of Duty: Warzone.

Ainda assim, o fato é que não é Left 4 Dead 3, e algumas pessoas podem ter que se acostumar com essa ideia antes de abraçá-la muito de perto.

