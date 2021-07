PUBG New State recebe uma história de fundo à medida que o lançamento se aproxima

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo jogo que se prepara para ser um blockbuster de Krafton é PUBG New State .

O novo título dos editores do sucesso PUBG: jogo para celular vem provocando seu último título há algum tempo, fornecendo informações sobre o que esperar do próximo jogo para celular.

Agora há uma história de fundo para dar corpo aos detalhes, graças a um conto publicado por Krafton.

New State se passa em 2051, e já tínhamos ouvido falar que a ação gira em torno de uma cidade chamada Troi. Essa cidade fictícia fica nos arredores de Lansing, Michigan, onde a ação acontece.

O conto mostra uma imagem do mundo que parece familiar: é uma coisa típica distópica, mas pega em muitos medos contemporâneos - o impacto das mudanças climáticas na paisagem (há menções de que a maior parte da Flórida está debaixo dágua), enquanto o mundo é novo O estado atua em é atormentado pelo colapso da sociedade normal.

Há indícios na história de fundo dos temores que a pandemia desencadeou, sobre a falha das linhas de abastecimento e como as coisas começam a entrar em colapso quando esses sistemas falham. Também há uma menção de "um navio bloqueia um canal", um aceno ao incidente do Canal de Suez em Sempre Dado.

O verdadeiro ponto de inflexão que nos leva ao universo que o jogo ocupa é o fracasso dos EUA em honrar suas dívidas nacionais, vai à falência e basicamente tudo desmorona. A sociedade civil implode e se divide em uma série de facções.

É nisso que o conto realmente se concentra, com vários grupos em Michigan tentando recuperar o poder ou restaurar algum tipo de ordem. Aprendemos sobre a Great Lakes Coalition (GLC), Mayhem e New State.

Cada facção lutando uma contra a outra, cada uma com objetivos diferentes - alguns querendo restaurar a sociedade, alguns querendo reinicializar a sociedade, alguns apenas procurando ficar ricos.

Mas, graças a uma vítima, ficamos sabendo que uma nova força apareceu em cena, uma que não parece ter as restrições que afetam os outros - bem equipados e com outro propósito - que parece ser o de comandar o jogo.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 30 Julho 2021

Ouvimos falar de caçadores em Troi usando máscaras douradas que acabaram de entrar e eliminando todo mundo - preparando o cenário para a próxima edição enquanto construímos uma imagem do que está acontecendo em PUBG New State.

Há espaço para mais histórias, bem como seções no site para facções, sugestão de que o jogo das facções pode ter um papel no Estado Novo quando for lançado.

O lançamento sempre foi prometido para 2021 e com mais conteúdo aparecendo, não podemos estar longe de saber exatamente quando vamos jogar este título futurístico de batalha real.