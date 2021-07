Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O famoso Steam Deck da Valve agora é oficial. O dispositivo de jogos portátil semelhante ao Switch será lançado ainda este ano nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Aqui está o que você precisa saber.

Você já desejou poder jogar mais de seus jogos de PC favoritos no Switch? Bem, em julho de 2021, a Valve lançou o Steam Deck, um PC portátil para jogos que pode sacudir o mercado de portáteis de uma forma significativa.

Com o Steam Deck, você pode acessar toda a sua biblioteca Steam existente quase imediatamente após o login. Ele roda um SteamOS modificado, permitindo que você baixe e jogue jogos como Doom Eternal. Ele também permite instalar e operar software de PC nele, incluindo um navegador da web, outras lojas de jogos como a Epic Games Store e serviços de streaming de vídeo. Ele ainda se conecta a um monitor e periféricos de jogos como um teclado e mouse ou um controlador. E, por causa de seu recurso de economia de nuvem, você pode escolher facilmente os arquivos de jogos salvos entre o Steam Deck e o PC.

Steam Deck possui uma tela de toque de 7 polegadas 1280 x 800 para jogo em 720p. É ativado por toque para permitir que você controle os jogos adequados dessa forma também.

Em termos de potência, cada Steam Deck oferece a mesma potência de 16GB de RAM LPDDR5 e um APU AMD contendo uma CPU Zen 2 quad-core com oito threads e oito unidades de computação de gráficos AMD RDNA 2. No entanto, existem três níveis de armazenamento diferentes: armazenamento eMMC de 64 GB, armazenamento SSD NVMe de 256 GB e 512 GB de armazenamento SSD NVME de alta velocidade. Você também pode expandir o armazenamento via microSD em qualquer um dos modelos.

Outros recursos incluem microfones embutidos, um giroscópio para controles de movimento e uma "bateria de 40 watts-hora que fornece várias horas de reprodução para a maioria dos jogos". Também ouvimos agora que ele terá como alvo os 30FPS nos jogos como o desempenho mínimo esperado, embora isso certamente varie de acordo com o título.

Steam Deck tem dois thumbsticks e dois trackpads estilo Steam Controller abaixo do thumbstick que podem imitar a sensação de usar um mouse. A parte frontal da máquina portátil também possui botões ABXY e um D-pad. Semelhante ao Switch, Steam Deck vem com dois gatilhos de ombro em cada lado, e há quatro botões traseiros (dois em cada lado) para ainda mais opções.

O Steam Deck oferece acesso à biblioteca Steam e executa uma versão do Steam OS otimizada para jogos móveis. O sistema operacional é, na verdade, baseado no Linux. Na verdade, o Steam Deck pode ser usado como um computador Linux completo por usuários mais avançados. A Valve disse que você será capaz de conectar um mouse, teclado e monitor - além de instalar software de PC nele, navegar na web e usá-lo para acessar outras lojas de jogos. Possui salvamento em nuvem para a sincronização de arquivos entre dispositivos e possui um recurso de suspensão / retomada para forçar o dispositivo a entrar no modo de hibernação.

Outros recursos incluem bate-papo, notificações e a capacidade de transmitir jogos para o Steam Deck diretamente do seu PC por meio do recurso de jogo remoto da Valve.

A Valve planeja vender um dock que você pode usar para apoiar um Steam Deck e conectá-lo a monitores externos ou TVs. Não é obrigatório, porém, também será lançado um pouco depois do console, já que ainda não foi exibido. A Valve disse que o Steam Deck pode ser conectado à sua TV, monitor ou "até mesmo ao seu CRT antigo, se você tiver os cabos certos". O Stem Deck vem com portas USB-C que contêm dados HDMI, Ethernet e USB, bem como Bluetooth.

Armazenamento eMMC de 64 GB por $ 399

256 GB de armazenamento SSD NVMe por US $ 529

512 GB de armazenamento SSD NVME de alta velocidade por $ 649

Existem diferentes modelos de Steam Deck com preços de $ 399, $ 529 e $ 649 nos Estados Unidos. No Reino Unido, esses modelos custam £ 349, £ 459 e £ 569.

Os modelos e seus preços aumentam com base no armazenamento e na velocidade de processamento de sua preferência.

O Steam Deck começará a ser comercializado em dezembro de 2021.

As reservas abriram sexta-feira, 16 de julho de 2021 às 13h ET, inicialmente, para usuários com compras no Steam antes de junho de 2021, e todas as três opções estavam disponíveis. Eles ainda estão disponíveis agora, na verdade, embora a data de entrega seja remota - você receberá seu console em algum momento após o segundo trimestre de 2022, se reservar um no momento.

Há uma taxa de reserva reembolsável de $ 5 e o limite de uma reserva por pessoa. Lembre-se de que não se trata de uma encomenda; ele simplesmente o coloca em uma fila para pré-encomendar o dispositivo. A Valve disse que os convites para pedidos antecipados devem sair antes de dezembro. Se você perder a oportunidade de fazer um pedido antecipado por qualquer motivo, a taxa de reserva será devolvida à sua carteira Steam.

Em dezembro de 2021, as primeiras unidades do Steam Deck serão lançadas nos EUA, Canadá, UE e Reino Unido, com outras áreas em 2022.