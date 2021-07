Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O famoso Steam Deck da Valve agora é oficial. O dispositivo de jogos portátil semelhante ao Switch será lançado ainda este ano nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Aqui está o que você precisa saber.

Você já desejou poder jogar mais de seus jogos de PC favoritos no Switch? Bem, em julho de 2021, a Valve lançou o Steam Deck, um PC portátil para jogos.

Com o Steam Deck, você pode acessar sua biblioteca Steam existente quase imediatamente após o login. Ele roda um SteamOS modificado, permitindo que você baixe e jogue jogos como Doom Eternal. Ele também permite instalar e operar software de PC nele, incluindo um navegador da web, outras lojas de jogos como a Epic Games Store e serviços de streaming de vídeo. Ele ainda se conecta a um monitor e periféricos de jogos, como teclado e mouse. E, por causa de seu recurso de economia de nuvem, você pode escolher facilmente os arquivos de jogos salvos entre o Steam Deck e o PC.

Steam Deck possui uma tela de toque de 7 polegadas 1280 x 800 para jogo em 720p.

Em termos de potência, o Steam Deck oferece 16 GB de LPDDR5 RAM e um AMD APU contendo uma CPU Zen 2 quad-core com oito threads e oito unidades de computação no valor de gráficos AMD RDNA 2. Existem três níveis de armazenamento diferentes disponíveis: armazenamento eMMC de 64 GB, armazenamento SSD NVMe de 256 GB e 512 GB de armazenamento SSD NVME de alta velocidade. Você também pode expandir o armazenamento via microSD.

Outros recursos incluem microfones embutidos, um giroscópio para controles de movimento e uma "bateria de 40 watts-hora que fornece várias horas de jogo para a maioria dos jogos".

Steam Deck tem dois botões e dois trackpads estilo Steam Controller abaixo do botão. A parte frontal da máquina portátil também possui botões ABXY e um D-pad. Semelhante ao Switch, o Steam Deck vem com dois gatilhos de ombro em cada lado e há quatro botões traseiros (dois de cada lado).

O Steam Deck oferece acesso à biblioteca Steam e executa uma versão do Steam OS otimizada para jogos móveis. O sistema operacional é, na verdade, baseado no Linux. Na verdade, o Steam Deck pode ser usado como um computador Linux completo por usuários mais avançados. A Valve disse que você será capaz de conectar um mouse, teclado e monitor - além de instalar software de PC nele, navegar na web e usá-lo para acessar outras lojas de jogos. Possui salvamento em nuvem para a sincronização de arquivos entre dispositivos e possui um recurso de suspensão / retomada para forçar o dispositivo a entrar no modo de hibernação.

Outros recursos incluem bate-papo, notificações e a capacidade de transmitir jogos para o Steam Deck diretamente do seu PC por meio do recurso de jogo remoto da Valve.

A Valve planeja vender um dock que você pode usar para apoiar um Steam Deck e conectá-lo a monitores externos ou TVs. Não é obrigatório, entretanto. A Valve disse que o Steam Deck pode ser conectado à sua TV, monitor ou "até mesmo ao seu CRT antigo, se você tiver os cabos certos". O Stem Deck vem com portas USB-C que contêm dados HDMI, Ethernet e USB, bem como Bluetooth.

Valve

Armazenamento eMMC de 64 GB por $ 399

256 GB de armazenamento SSD NVMe por US $ 529

512 GB de armazenamento SSD NVME de alta velocidade por $ 649

Existem diferentes modelos de Steam Deck com preços de $ 399, $ 529 e $ 649 nos Estados Unidos. O preço do Reino Unido ainda não é conhecido.

Os modelos e seus preços aumentam com base no armazenamento e na velocidade de processamento de sua preferência.

O Steam Deck começará a ser comercializado em dezembro de 2021.

Valve

As reservas abrem na sexta-feira, 16 de julho de 2021 às 13h ET, inicialmente, para usuários com compras no Steam antes de junho de 2021. Todos os três modelos estarão disponíveis.

Há uma taxa de reserva reembolsável de $ 5 e o limite de uma reserva por pessoa. Lembre-se de que não se trata de uma encomenda; ele simplesmente o coloca em uma fila para pré-encomendar o dispositivo. A Valve disse que os convites para pedidos antecipados devem sair antes de dezembro. Se você perder a oportunidade de fazer um pedido antecipado por qualquer motivo, a taxa de reserva será devolvida à sua carteira Steam.

Em dezembro de 2021, as primeiras unidades do Steam Deck serão lançadas nos EUA, Canadá, UE e Reino Unido, com outras áreas em 2022.